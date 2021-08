Pourquoi l’Algérie a-t-elle rompu ses relations avec le Maroc ?

"C’est la réponse différée aux accords d’Abraham (entre Israël et certains pays arabes sous les auspices des Etats-Unis) et au rapprochement du Maroc avec Israël", estime Pierre Vermeren.

La récente normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël - en contrepartie d’une reconnaissance américaine de la "souveraineté" marocaine sur ce territoire - a avivé les tensions avec l’Algérie, fervent soutien de la cause palestinienne.

"Au fond, les deux pays ont des relations exécrables depuis très longtemps, ils ont déjà été en guerre, mais là, l’étape d’après c’est un conflit frontalier au Sahara", explique à l’AFP Pierre Vermeren, professeur d’histoire à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste du Maghreb, évoquant "un acte très violent".

Pourquoi cette décision, prévisible, intervient-elle maintenant ? Les relations entre l’Algérie et son voisin marocain sont traditionnellement difficiles, en raison principalement du contentieux du Sahara Occidental. Ainsi, la longue frontière entre les deux pays est officiellement fermée depuis plus de 25 ans (1994).

Se positionner sur le "nationalisme arabe"

Cette rupture "permet à Alger de se repositionner sur le nationalisme arabe […] : vis-à-vis de la France, d’Israël, de la question kabyle, des islamistes. En soutien à l’Unité arabe, à l’Union du Maghreb, aux Palestiniens", juge l’expert selon lequel ce message est avant tout à "usage interne", au moment où l’Algérie est confrontée à une multicrise politique, sanitaire et socio-économique.

L’Organisation de la coopération islamique (OCI) et la Ligue arabe ont exhorté mercredi l’Algérie et le Maroc au "dialogue" et à la "retenue".

En quoi Israël est-il concerné ?

Alger a très mal pris les propos du chef de la diplomatie israélienne, Yaïr Lapid, qui a exprimé lors d’une récente visite au Maroc ses "inquiétudes au sujet du rôle joué par l’Algérie dans la région" ou encore "son rapprochement avec l’Iran".

Aux yeux du ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, "sur le plan de la sécurité régionale, le fait pour les autorités marocaines d’introduire une puissance militaire étrangère dans le champ maghrébin et d’inciter son représentant à tenir des propos fallacieux et malveillants à l’encontre d’un pays voisin constituent un acte grave et irresponsable".

Israël a dénoncé mercredi des accusations "infondées".

"Ce qui compte, ce sont les très bonnes relations entre Israël et le Maroc […]. L’Algérie devrait se focaliser" sur ses "problèmes", a dit à l’AFP une source diplomatique israélienne.