Manifestations contre les violences policières et répression sanglante: pourquoi le Nigeria s'embrase?

Le Nigeria est la première puissance économique du continent africain grâce à son pétrole. Mais c’est aussi le pays au monde qui compte le plus grand nombre de personnes vivant sous le seuil d'extrême pauvreté. Et depuis plusieurs semaines, ce pays traverse une période de hautes tensions. Des manifestations contre le gouvernement se multiplient. Et la répression se fait de plus en plus violente. La police a ouvert le feu à plusieurs reprises sur la foule faisant au moins 12 morts et des centaines de blessés.

Les faits sanglants se sont passés à un péage routier près de Lagos. Un millier de personnes y manifestaient pacifiquement. Certains ont retransmis en direct le rassemblement sur les réseaux sociaux, lorsque les forces de l'ordre ont ouvert le feu. Cette mobilisation jamais vue dans le pays a démarré début octobre. Des étudiants ont voulu dénoncer des violences policières. Le mouvement a pris de l'ampleur et s'est mué en protestations contre le gouvernement.

Appel à la démission

Depuis les appels à la démission du président Muhammadu Buhari, un ancien militaire putschiste, se multiplient. Mais rien n’y fait, le président nigérian s'est montré intransigeant face au soulèvement populaire qui frappe son pays, particulièrement le sud et sa gigantesque capitale économique Lagos, ville de 20 millions d'habitants et épicentre de la contestation. Le chef de l'Etat a prévenu ce jeudi les manifestants qu'il "n'autoriserait personne ni aucun groupe à mettre en péril la paix et la sécurité nationale", dans un discours très attendu par les quelque 200 millions de Nigérians.