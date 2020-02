Mandela, 30 ans après sa libération, Madiba toujours dans le coeur des sud-africains

Il y a trente ans, le monde assistait à la libération du prisonnier le plus célèbre du monde. Nelson Mandela, poing levé, marche ce 11 février vers la liberté. Poing levé devant son peuple pour combattre le racisme, Nelson Mandela fait partie de ces personnages mythiques, ces figures de l’histoire qui ne seront jamais oubliées. Rolihlala, son prénom de naissance, signifie "fauteur de trouble"… Comme si son destin était déjà tracé. Mandela est né en 1918 en Afrique du Sud, un pays où l’apartheid est la norme et où le racisme est inscrit dans la loi. Il décide très vite qu’il ne s’y soumettra pas. Dans le township de Soweto, les violences du régime colonial rendent le quotidien lourd et inhumain.

Mandela commence ses études de droit et n’a plus qu’une obsession : la fin de l’apartheid. Seulement, quand la discrimination et le racisme sont ancrés depuis si longtemps dans les mentalités, l’action non-violente ne suffit plus. Avec son parti ANC (African National Congress), Madiba se mue en chef de guerre et prône la lutte armée, qui s’impose selon lui pour stopper la ségrégation. Ce changement de stratégie effraie le régime, qui l’emprisonne à l’aube de ses 45 ans, faisant ainsi de lui le prisonnier le plus célèbre du monde.

