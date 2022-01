Le Kenya frappé par une panne d'électricité nationale, après la chute d'un pylône électrique

Le Kenya était frappé mardi par une panne d'électricité nationale après la chute d'un pylône électrique à haute tension, a indiqué le gestionnaire de réseau Kenya Power sur le réseau social Facebook.

Les coupures de courant sont fréquentes au Kenya, pays de près de 54 millions d'habitants, mais elles touchent rarement l'ensemble du pays et ne durent souvent que quelques heures.

La compagnie d'électricité dit faire tout son possible pour rétablir l'alimentation électrique le plus rapidement possible.