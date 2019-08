Le défi de la réinsertion des jeunes filles exploitées en Côte d’Ivoire

Dans le bâtiment de Cavoequiva, le bruit des travaux se mêle aux cris d’enfants qui jouent sur le toit au "Facteur n’est pas passé". Récemment, l’ONG ivoirienne située dans la commune populaire d’Adjamé, à Abidjan, a reçu des dons qui lui permettent d’agrandir le bâtiment. L’objectif : accueillir davantage de jeunes filles mineures victimes de traite, d’exploitation sexuelle à des fins économiques, de prostitution et/ou de viol voire de toutes formes de vulnérabilités.

Le confort est spartiate – certaines salles sont encore vides, les lits à trois niveaux – mais là n’est pas l’essentiel. Ici, elles sont enfin dans un lieu sécurisé. Roxane (tous les prénoms des jeunes filles ont été modifiés et les lieux anonymisés à la demande de l’ONG), 16 ans, raconte son histoire avec un sourire triste et fataliste, son bébé dormant à ses pieds. Lorsqu’elle avait six ans, un homme se présente dans son village, au centre-ouest de la Côte d’Ivoire, et promet à ses parents de la scolariser à Abidjan. "Je n’ai dit au revoir à personne", se rappelle-t-elle. Sauf qu’elle est placée comme servante dans une famille, malgré ses demandes répétées d’aller à l’école. "Je me levais à 4 heures du matin, je faisais le ménage, puis, à 6 heures je partais vendre des sachets d’eau et des biscuits dans la rue", raconte Roxane.

Des arrivées tous les jours

À 10 ans, elle est accusée de vol et jetée dehors par sa patronne. Droguée puis violée, elle est recueillie et soignée par une dame qui se révèle être une proxénète. Roxane tombe plusieurs fois enceinte et avorte, mais ne s’aperçoit de sa dernière grossesse qu’à cinq mois. Elle se retrouve une nouvelle fois à la rue. C’est là qu’un vigile du marché d’Adjamé la repère lors d’une maraude et l’amène à Cavoequiva. L’ONG prend en charge son accouchement et négocie aujourd’hui un retour chez le père. "Ici, j’ai appris à lire et écrire, ça me plaît. Elle, elle va aller à l’école", dit Roxane en pointant sa fille du doigt.

Depuis sa création en 2003, Cavoequiva a pris en charge 1500 enfants victimes de traite comme Roxane. Actuellement, le centre en héberge plus de 80, avec des arrivées tous les jours. L’ONG, fondée par Clément Irié Bi Tra, ancien enfant de la rue, fonctionne grâce aux dons, partenariats et bénévoles qui jouent et donnent quelques leçons de mathématiques ou de lecture. L’État, avec qui elle collabore, lui amène les jeunes filles via la police, mais ne lui accorde que de sporadiques subventions selon les années.

Confrontation avec les maltraitants

2 images Elisabeth, 12 ans, est porteuse du VIH depuis un viol et craint que les autres enfants la fuient s’ils l’apprennent. Amandine RÉAUX

Le centre n’est pas un foyer où elles peuvent s’installer, mais un lieu de transition sécurisé. Elles y restent en moyenne trois mois, le temps pour l’ONG de retrouver les bourreaux, les confronter puis remettre l’enfant à la famille. Les proches reçoivent de l’argent du maltraitant ou de la maltraitante et s’engagent à scolariser la jeune fille.

C’est cette confrontation qui retarde la réunification de Nadège. Originaire d’un pays d’Afrique de l’Ouest, la jeune fille de 14 ans quitte son pays natal à Noël avec une vieille dame lui promettant de la scolariser. Mais comme Roxane, Nadège est exploitée et vend de la nourriture dans la rue. "Je n’avais pas le droit d’appeler mon papa, et elle lui mentait. Elle était méchante, elle me frappait avec des fils de courant", dit-elle en dévoilant ses cicatrices.

"La maltraitante n’est pas venue à la confrontation, Nadège était en larmes, elle n’a pas pu repartir chez elle", raconte Jonathan Senga, éducateur de Cavoequiva. "C’est important qu’on l’arrête, sinon elle va continuer à chicoter (taper, ndlr) les enfants", explique-t-il à Nadège.

Cavoequiva s’est aussi donné pour mission de prodiguer ses soins, comme à Elisabeth, 12 ans, porteuse du VIH depuis un viol. "Je ne le dis pas aux autres filles, sinon elles vont me fuir", dit-elle la gorge serrée.

Manque de moyens

Mais comment s’assurer que les jeunes filles, une fois la famille retrouvée, sont définitivement réinsérées ? Pour les 800 enfants réunifiés, Cavoequiva s’est imposée de vérifier, un an plus tard, que les engagements de scolarisation ont été tenus. Mais faute de moyens, notamment de véhicule pour se déplacer, seules 10% des situations sont contrôlées sur le terrain, et 30 à 40% par téléphone.

"Il y a quatre mois, nos équipes sont allées dans l’Ouest, relate Clément Irié Bi Tra, le président de l’ONG. Comme la jeune fille n’était pas scolarisée, nous avons informé le sous-préfet et les services sociaux et trouvé une solution. Heureusement, la majorité des petites filles sont rescolarisées ou apprennent un métier."