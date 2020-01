Le bikutsi : la danse ultra-émancipatrice des femmes camerounaises

Au Cameroun, ce sont désormais les femmes qui animent la scène musicale. Elles se déhanchent sur le bikutsi, une danse traditionnelle qui a su se mettre au goût du jour. La sensualité qu'elles dégagent est sans équivoque, tant par leurs gestes qu'à travers les paroles qui les font danser.

La nuit dernière, il fait une fois de plus très chaud dans les clubs de la capitale camerounaise, Yaoundé. Les projecteurs éclairent de toutes le couleurs les danseuses de bikutsi, tandis qu’elles ondulent vigoureusement leurs hanches. Des vendeurs de boisson profitent de ce succès en abreuvant la population qui s’amasse à l’extérieur des boîtes, faute de place.

Des paroles engageantes et engagées

Qui dit danse, dit musique. Or les danseuses expriment au micro tout ce qu’il y a de plus émancipé. Pour ne donner qu’un exemple, on peut entendre : "J’ai envie de, envie de, envie de faire... j’ai envie de..." Ce sont ici les femmes qui indiquent à leur partenaire comment s’y prendre. " Alors c’est comme ça que tu danses ? ", chantent-elles, le sourire en coin.

Seulement, ce n’est pas uniquement l’émancipation sexuelle qui est à l’œuvre dans le bikutsi. Puisqu’on peut aussi entendre ce type de paroles : " J'ai mis ma vie en suspens pour ta carrière, j'ai sacrifié ma vie pour ton avenir et, une fois devenu cadre, tu m'as larguée ". Une danseuse explique : " C’est juste pour attirer l’attention et pour amuser la galerie. Mais sinon, derrière tout ça, il y a toujours un message à véhiculer, toujours."