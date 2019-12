"La plus jeune d’entre nous ici a 56 ans": à Dakar, les femmes, souvent âgées, portent l’agriculture urbaine

"Je n’aimais pas rester à la maison pour vieillir, devenir diabétique comme tout le monde à Dakar et rester immobile. Alors, je viens ici faire des efforts et prendre un bol d’air", explique Sally Thiaw, la présidente de l’association des femmes de Patte d’Oie, assise à l’ombre sous un toit en tôle. A 70 ans, elle passe son temps à jardiner et à discuter avec la trentaine d’agricultrices qui entretiennent leurs micro-jardins sur table quotidiennement. "Ici, c’est notre terrain, on se taquine toute la journée et on fait ce qu’on veut, on est entre nous", reprend Sally.

Entre les barres d’immeubles en béton jaunâtre, l’odeur de menthe remplace celle des pots d’échappements des grands boulevards de la capitale sénégalaise. La fin de l’hivernage marque la reprise des activités agricoles, à la fois pour les paysans et les citadins. Dakar compte plusieurs centaines de "micro-jardins", où fruits, herbes et légumes poussent sur des toits, dans des maisons et dans la rue. Dans le quartier de la Patte d’Oie, on distingue les tenues colorées en wax des femmes entre les plantations du jardin collectif. L’un des premiers à reprendre vie en banlieue après la saison des pluies.

Depuis 1999, ce type d’agriculture urbaine s’est développé dans la capitale, pour faire face au manque de terres cultivables, à la croissance démographique et à la hausse des importations de fruits et légumes par le Sénégal. Environ 10.000 personnes ont été formées et des milliers de petits jardins "sur table" ont été distribués, avec le soutien de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la ville de Dakar. Ces exploitations peuvent produire jusqu’à 9 kilos de légumes par mois et rapporter jusqu'à 25 euros aux familles, selon la FAO. Par comparaison, le salaire moyen dans le pays est d’environ 139 euros.

Plus de 90% des personnes formées sont des femmes, qui apprennent par exemple la fabrication d’engrais biologiques et la gestion des cycles de cultures. "Quand on a plusieurs enfants et petits enfants, on économise et on peut mettre plus de légumes dans les plats, c’est plus sain que le riz et le poisson", explique Rokhaya Ndiaye, une retraitée qui s’occupe d’une dizaine de petites plantations.

"Elles se sont approprié les jardins et se focalisent sur la commercialisation, car c’est une activité génératrice de revenus qui ne s’arrête pas au centre de Dakar mais se développe aussi en banlieue", explique Coumbaly Diaw, responsable de formation au sein de la FAO. Fin 2019, elle forme 65 nouveaux agriculteurs et agricultrices urbains dans la capitale. "Pour cette nouvelle phase, ce sont de jeunes entrepreneurs qui ont voulu se former", explique-t-elle.

Au jardin de Patte d’Oie, le travail des femmes, pour la plupart âgées, attire l’attention des passants. Certains s’arrêtent pour acheter de la menthe, du basilic, des arachides… "D’autres jardins collectifs ont disparu à Dakar, mais pas celui-ci, qui s’adapte à la demande", observe Ndiaya Traoré, une horticultrice de la mairie, responsable du lieu. Avec le récent succès commercial de la menthe dans la capitale, les agricultrices se sont mises à produire 7 espèces différentes. "S’il y a de l’argent, il y a du changement", reprend-elle. Organisée, chacune des femmes a ses clients habitués et gère la production et la vente directe.

"Elles n’ont pas raison de ne pas venir, c’est leur activité principale et ça les garde en forme, c’est leur sport. Il y a des dames de 87 ans ici qui vivent mieux que nous, grâce aux mouvements et aux bons produits", affirme l’horticultrice, en pointant du doigt une femme en train d’actionner la lourde pompe pour obtenir de l’eau. Selon la FAO, des projets similaires de jardins urbains sont développés dans plusieurs grandes villes d’Afrique, comme Ouagadougou, Banjul, Niamey ou encore Douala.