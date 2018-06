Il y aurait 1152 viols par jour en RDC: stigmatisation et marginalisation des femmes

La femme en RDC a une place bien particulière. Selon la tradition congolaise, la femme doit rester à la maison pour s’occuper des enfants et entretenir la maison. Une famille sans grand moyen privilégiera la scolarisation de leurs garçons plutôt que de leurs filles. La femme a donc moins de perspectives d’avenir qu’un homme. Pourtant, elle a paradoxalement une “place sacrée”. C’est elle qui porte la vie et c’est elle qui maintient le foyer en place, elle est considérée par beaucoup comme le pilier de la famille.

"On m’a violée (...) et mon mari m’a abandonnée”

Lorsqu’une personne subit une agression sexuelle, le plus souvent un sentiment de honte et d’humiliation l’envahit. Des sensations si étouffantes et effrayantes pour cette personne, qu’elle partage rarement ce qui lui est arrivé. Mais ce sentiment d’humiliation ne vient pas seulement de la victime. Le regard inquisiteur de son entourage influence le choix de cette personne de ne rien dévoiler.

Stigmatisées socialement, les victimes ont du mal à se réintégrer dans leur famille et leur communauté. Isaac Muganza, secrétaire exécutif pour le mouvement communautaire pour la promotion et la prévention à Bukavu, explique: “Je connais une femme qui a été victime d’un viol collectif en pleine nuit lorsqu’elle est allée chercher de l’eau dans un puit un peu plus loin de chez elle. Quand elle est revenue et qu’elle a raconté à son mari ce qu’il lui était arrivé, il lui a dit que c’était de sa faute et il est parti.” Un quotidien pesant pour ces femmes qui doivent se battre chaque jour contre ces discriminations.

Des femmes fortes

Malgré cette stigmatisation intarissable, les femmes en République démocratique du Congo n’ont de cesse d’étonner. Les atrocités qu’elles ont subies ne les ont pas abattues, bien au contraire. Ensemble, les victimes se soutiennent et continuent à avancer.