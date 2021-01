Il y a 60 ans, l’assassinat de Patrice Lumumba, un crime politique avec des responsabilités belges

Le 17 janvier 1961, au début de la nuit, l’ancien Premier ministre Lumumba et ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, sont exécutés par un peloton de la gendarmerie-armée katangaise commandé par un officier mercenaire belge, en présence de plusieurs ministres du Katanga en sécession. Patrice Lumumba, devenu Premier ministre du Congo le jour de l’indépendance, le 30 juin 1960, l’a été pendant 67 jours seulement, avant d’être révoqué en septembre, puis assigné à résidence, arrêté ensuite, et transféré enfin au Katanga, pour y trouver la mort le soir même. Soixante ans plus tard, grâce surtout au minutieux travail de la commission d’enquête de la Chambre des représentants belge et de ses experts, une part de lumière peut éclairer et permettre de mieux comprendre ces événements tragiques, leur enchaînement et les responsabilités tant au Congo qu’à l’étranger, y compris celles, irréfutables, de responsables belges. Deux a priori doivent être évités : l’assassinat de Lumumba n’est pas dû à son discours du 30 juin 1960 devant le roi Baudouin, comme certains le croient encore ; il n’est pas non plus le résultat d’un complot organisé minutieusement depuis la rupture avec la Belgique, le 14 juillet. C’est le résultat d’un lent processus par lequel une coalition large, mais hétéroclite, s’est engagée, en y voyant la solution possible pour régler la crise que traversait le Congo et surtout pour y conserver chacun son pouvoir ou son influence. Six mois contre Lumumba : les responsables belges sont intervenus directement ou indirectement de manière persistante pour affaiblir le gouvernement Lumumba, dès juillet 1960, contribuer à renverser le Premier ministre, obtenir son assignation à résidence et son incarcération, et faire réaliser le transfert de Lumumba au Katanga, où il sera assassiné. Personne n’expliquera jamais ouvertement les raisons de cette politique, mais il est clair que Lumumba était considéré par ces responsables belges comme le leader congolais qui pouvait contrecarrer l’influence belge et occidentale au Congo indépendant. Six mois de chaos, de l’indépendance à l’assassinat de Lumumba Quelques jours après l’indépendance, le 30 juin 1960, le Congo s’embrase avant de sombrer dans le chaos. La Force publique, mi-armée, mi-gendarmerie coloniale, se mutine. Les premières violences contre les Européens provoquent leur exode massif. La Belgique se lance dans une guerre coloniale et soutient la sécession du Katanga minier. Les Etats-Unis ne veulent pas d’une guerre au cœur de l’Afrique en pleine guerre froide, pays occidentaux contre communistes. L’ONU intervient. Les premiers Casques bleus débarquent le 16 juillet. La crise devient internationale. La crise politique plonge le pays en pleine confusion. Le colonel Mobutu signe son premier coup d’Etat. Le cadre européen a fui. De sécessions en rébellions, le Congo plonge dans la tragédie d’une guerre civile de quatre ans. ►►► A lire aussi : Congo 1960, il y a 60 ans Episode 9 : le 6 juillet 1960, le Congo s’embrase

Episode 10 : le 14 septembre 1960, le premier coup d’Etat de Mobutu et "l’élimination politique" de Lumumba Le dernier jour, le 17 janvier 1961 Vers six heures du matin, le 17 janvier 1961, le chef de la Sûreté congolaise, Victor Nendaka, sort Lumumba et neuf autres prisonniers politiques de leur cellule du camp militaire de Thysville (aujourd’hui Mbanza-Ngungu), à 150 km de Léopoldville (Kinshasa aujourd’hui). Une nouvelle mutinerie a éclaté, et certains craignent la libération de Lumumba, arrêté pour avoir rejeté sa révocation comme Premier ministre. Nendaka sépare trois prisonniers des autres : Patrice Lumumba, Okito, le vice-président du Sénat, et le ministre Mpolo. Les trois hommes sont amenés en camion à une heure de route, pour monter ensuite dans un petit avion et rejoindre Moanda, sur la côte atlantique : ce petit aéroport isolé n’est pas contrôlé par les Casques bleus de l’ONU. Destination Elisabethville, au Katanga en sécession Ferdinand Kazadi et Jonas Mukamba, deux membres du collège des commissaires, l’exécutif mis en place en septembre par le colonel Mobutu après son coup d’Etat, ont quitté Léopoldville en DC4 pour Moanda. Les deux commissaires sont kasaïens, et connus comme hostiles à Lumumba.

Les prisonniers montent à bord, avec les deux commissaires et une escorte de trois soldats. Le pilote reçoit l’ordre de joindre Elisabethville, la capitale du Katanga en sécession. Jusqu’à la dernière minute, une autre destination était possible : Bakwanga, au Sud-Kasaï, lui aussi en sécession. Le transfert s’impose pour éloigner Lumumba et le "mettre en lieu sûr", comme on l’écrit officiellement. Les trois prisonniers sont constamment battus dans l’avion, et le pilote doit même demander d’arrêter les coups, parce qu’ils déstabilisent l’appareil. Le président katangais d’accord, mais pris de court Le DC4 annonce son arrivée et atterrit peu avant 17 heures. C’est la surprise. Le président du Katanga en sécession, Moïse Tshombe, avait accepté le transfert la veille, sous conditions, mais il ne s’attendait pas une arrivée aussi rapide. Le pouvoir central à Léopoldville le prend de vitesse et le met au pied du mur.

11 juillet 60, Moïse Tshombe proclame la sécession du Katanga, le lendemain à Elisabethville, avec un officier belge. © Tous droits réservés Le ministre katangais de l’Intérieur, Godefroid Munongo, est au pied de l’avion, avec une escorte armée d’une centaine d’hommes et un blindé léger. Plusieurs agents belges sont présents. Des soldats de l’ONU assistent à la scène de loin. Les trois hommes sont amenés sans ménagements dans une villa réquisitionnée, la maison Brouwez. Ils sont très violemment frappés et battus à plusieurs reprises par des mercenaires ou des agents belges, par des ministres katangais, et, selon certaines sources, par Tshombe lui-même. Trois exécutions dans la nuit, en présence de Tshombe Les ministres katangais délibèrent en conseil pendant une heure et demie, ils boivent beaucoup de whisky. Il y a sans doute déjà un consensus sur le projet de tuer Lumumba, reste à décider comment. La décision collective est prise avant 20 heures. Un convoi quitte la villa Brouwez vers 20h30 et part à 50 km de là, avec un peloton de gendarmes katangais, sous les ordres du capitaine belge Gat, officier mercenaire de la sécession, et s’arrête près d’une savane boisée. Le commissaire de police belge Verscheure est lui aussi présent, avec deux autres agents belges au service du Katanga. Les Belges ce soir-là sont des exécutants, et le ministre Munongo dirige toute l’opération. Le président Tshombe et quatre ou cinq ministres katangais assistent aux exécutions. Les trois prisonniers sont abattus l’un après l’autre, Patrice Lumumba en dernier lieu. Il est 21h43, comme le révèlera l’agenda du commissaire de police avec l’ajout à côté de l’heure : "L. dood (L. mort)", en néerlandais. L’arbre auquel il a été adossé est encore marqué aujourd’hui des très nombreux impacts de balles. Les cadavres détruits par deux policiers belges Les trois hommes sont enterrés sommairement. Les villageois des alentours ont entendu les fusillades. Le lendemain matin, ils découvrent la terre remuée, une main sort du sol ; ils préviennent les autorités. Les officiels veulent cacher les assassinats, et veulent éviter un éventuel culte autour des trois cadavres si la vérité était connue. Deux policiers belges sont chargés de la sinistre besogne de faire disparaître les trois cadavres en les découpant et en les détruisant dans de l’acide. L’un d’entre eux emporte comme en trophée deux dents de Patrice Lumumba. Des versions fantaisistes et des faits certains De nombreuses versions de cette journée ont circulé pendant quarante ans, avec des récits parfois romancés, souvent contradictoires, et marqués surtout par la volonté de certains de diminuer ou de cacher leur responsabilité, ou le souci d’embellir leur rôle. Le travail des quatre historiens experts de la commission d’enquêta a duré près de dix-huit mois, en 2000 et 2001, et a permis de découvrir des éléments neufs et d’établir les faits certains. Mais les experts ont privilégié les sources écrites au détriment des témoignages oraux et se sont parfois montrés moins soucieux des points de vue des Congolais eux-mêmes. Enfin, les experts et les parlementaires ont surtout clarifié le "comment", alors que subsistent beaucoup de questions sur le "pourquoi" de l’assassinat. Les conseillers belges influents, invisibles et muets ce jour-là Pour comprendre le rôle des Belges du Katanga dans ces derniers événements, il faut les distinguer entre eux, même s’ils sont en contact en permanence : Les représentants officiels belges, comme le consul et les diplomates du "Bureau conseil", l’ambassade officieuse belge auprès du Katanga, et, à leurs côtés, les influents conseillers belges auprès des responsables katangais.

Les nombreux agents belges qui se sont mis au service des autorités katangaises, par exemple comme militaires ou policiers, qui n’ont officiellement aucun lien avec la Belgique, même s’ils ont été encouragés à s’engager au Katanga. Lors de cette dernière journée, seuls les Belges aux ordres des Katangais sont "exécutants" sur le devant de la scène. Les représentants et conseillers belges se tiennent quant à eux volontairement à l’écart sans s’impliquer en aucune manière, alors qu’ils sont d’habitude présents et influents. Ces derniers ont toujours affirmé avoir déconseillé à Tshombe d’accepter le transfert de Lumumba : ils en connaissent les conséquences, et ils savent qu’un assassinat serait ensuite une lourde hypothèque sur la sécession katangaise. Leur absence ce jour-là et par la suite s’explique certainement par la volonté de n’être en rien impliqués dans l’assassinat. Retour sur six mois de crise, à partir de juillet 1960 Juillet – août 1960 : la Belgique veut affaiblir le gouvernement Lumumba La rupture des relations diplomatiques entre le Congo est décidée le 14 juillet 1960 par le président Kasa-Vubu et le Premier ministre Lumumba. Les deux leaders congolais dénoncent ensemble le soutien de la Belgique à la sécession du Katanga et l’intervention militaire de l’armée belge. Il s’agit pour eux d’une agression. Le gouvernement belge a en effet lancé une guerre coloniale et échoué dans le projet d’une occupation militaire du Bas-Congo. L’armée belge intervient aussi au Katanga et y désarme l’armée congolaise, ce qui permet à Moïse Tshombe de proclamer l’indépendance de cette riche province minière. Le Katanga est reconnu, non pas en droit mais de fait, et Bruxelles installe une "mission technique belge" à Elisabethville.

La puissante Union minière, au Katanga, et la Société générale de Belgique, qui la contrôle, soutiennent ouvertement la sécession et plaident en ce sens auprès du roi Baudouin et du Premier ministre. Fin juillet : l’option katangaise, pour mettre Lumumba hors-jeu "L’option katangaise" consiste à imaginer reconstruire un "nouveau Congo", à partir d’une fédération de provinces autonomes ou d’une confédération d’Etats indépendants. A la fin juillet, le ministre belge des Affaires étrangères Wigny conclut : "Tout ralliement d’autres provinces au Katanga est donc à encourager". Il s’agit d’affaiblir Lumumba, dont le gouvernement et l’armée se débattent dans un Congo qui s’embrase. Le roi Baudouin, dans son discours exceptionnel du 21 juillet, défend l’option katangaise, sans la citer comme telle : "Des ethnies entières nous ont conservé leur amitié, et nous adjurent de les aider. Notre devoir est de répondre à ceux qui nous demanderont notre collaboration". Par ailleurs, la Belgique soutient aussi militairement et financièrement, à partir du 9 août, la sécession du Sud-Kasaï, producteur du diamant congolais. Le 16 août, le secrétaire général de l’ONU et Lumumba : "C’est lui ou moi" A la mi-août, c’est la rupture brutale entre Patrice Lumumba et le secrétaire général de l’ONU. Dag Hammarskjöld le fait savoir en privé, en utilisant la formule : "C’est Lumumba ou Hammarskjöld, pas de place pour les deux". L’ONU est engagée au Congo depuis la mi-juillet avec des milliers de soldats occidentaux et des pays non alignés et a exigé le départ des militaires belges. Lumumba estime que l’ONU doit l’aider à réduire la sécession katangaise et à rétablir son autorité sur tout le territoire congolais. Hammarskjöld rappelle que le mandat est d’assurer la paix et la sécurité, mais de rester neutre, sans intervenir dans un conflit intérieur. Le secrétaire général de l’ONU veut mettre fin à la sécession par la négociation, Lumumba par la force.

Patrice Lumumba et Dag Hammarskjöld, en juillet-août 1960. © Reporters Le Premier ministre congolais fait appel à l’Union soviétique et obtient une aide logistique aérienne pour transporter ses troupes et réduire la sécession du Sud-Kasaï, à partir de la mi-août. Ce sera au prix d’une répression brutale, qui explique la forte hostilité du Kasaï ensuite envers Lumumba et le chef d’Etat-major Mobutu. Par contre, à Brazzaville, la capitale de l’ancien Congo français devenu indépendant le 15 août, le président Youlou, un proche du président Kasa-Vubu, s’inquiète avec son entourage de conseillers et de lobbymen français de la contagion communiste que rechercherait Lumumba. Le 18 août 1960, le président américain Eisenhower : "Débarrassez-moi de lui !" Le président américain Eisenhower lance en Conseil national de sécurité, le 18 août, après la visite de Patrice Lumumba aux Etats-Unis "Get rid of him (‘Débarrassez-moi de lui’) !". Le chef de la CIA, Allen Dulles, en déduit que "Patrice Lumumba doit être chassé du pouvoir par tous les moyens". Dulles interprète la phrase comme une autorisation de tuer. D’après les proches de Lumumba, le président Eisenhower réagit de la sorte après la réponse de Lumumba à un journaliste américain : "Les traités signés par les Belges pourraient être révisés". "Y compris sur l’uranium ?", demande le journaliste. "Oui, y compris sur l’uranium". A l’époque, l’uranium du Congo est indispensable à l’arsenal nucléaire américain, cela en pleine guerre froide contre l’Union soviétique.

Août 1960 : l’opposition à Lumumba au Congo s’organise A partir du mois d’août, une opposition de plus en plus marquée émerge à Léopoldville. En réaction, le gouvernement Lumumba, au retour du voyage du Premier ministre, proclame l’état d’exception, restreint certaines libertés et instaure la censure. Cette escalade provoque des réactions des syndicats, des journaux, d’une partie de l’armée, et de la puissante Eglise catholique, qui dénonce l’idée de Lumumba de nationaliser l’université catholique de Lovanium. Certains parlent d’un début de dictature. 50 millions de francs : les fonds secrets belges La Belgique ne reste pas inactive. Pour Bruxelles, dès le début du mois d’août, l’objectif est d’écarter politiquement Patrice Lumumba. La Belgique a dû fermer son ambassade à Léopoldville, mais une équipe belge s’active à Brazzaville, sur l’autre rive du fleuve Congo. Louis Marlière, un officier belge, coordonne le service Action et André Lahaye, un ancien de la Sûreté congolaise, est chargé du Renseignement. Un officier belge, le major Loos, attaché au cabinet des Affaires africaines, à Bruxelles, est en liaison étroite avec Brazzaville. Il finance plusieurs actions clandestines pour affaiblir le Premier ministre Lumumba, en utilisant d’importants "fonds secrets", pour un montant de 50 millions de francs belges de l’époque, sans compter les budgets de la Défense. Les fonds servent à la diffusion de tracts contre Lumumba, ou de faux tracts incendiaires signés par lui, à une radio clandestine et au financement de journaux, d’organisations et de partis hostiles à Lumumba. En parallèle, le consul belge, avec deux diplomates, dont Etienne Davignon, suit l’action politique. "Renverser Lumumba selon nos vœux" Le Premier ministre belge, Gaston Eyskens, insiste avec fermeté à la mi-août auprès d’un conseiller belge du président Kasa-Vubu : "Il faut que le président démette Lumumba". Et le ministre Wigny transmet au président congolais les arguments pour justifier en droit la révocation du Premier ministre. Un télex des diplomates belges Davignon et Westhof évoque clairement au début septembre "un renversement du gouvernement (Lumumba) selon nos vœux". Plusieurs responsables politiques et quelques ministres congolais sont alors prêts à s’écarter de la ligne Lumumba, jugé par eux excessif et autoritaire. Les responsables belges multiplient les contacts avec eux et les encouragent dans leurs projets. Le ministre des Affaires africaines : "L’homme du Katanga, du roi, et des sociétés" A la faveur d’un remaniement du gouvernement belge, un nouveau ministre des Affaires africaines entre en fonction. Harold d’Aspremont Lynden est un homme-clé dans la crise. Il était à la tête de la Mission technique du Katanga. Il est ouvertement favorable à l’option katangaise. Il a la confiance du Palais et du Premier ministre Eyskens. L’opposition le présente comme "l’homme du Katanga, du roi et des sociétés". Le ministre Wigny se dit mécontent de cette nomination. L’option katangaise est renforcée.