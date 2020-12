Il y a 10 ans, Mohamed Bouazizi s’immolait en Tunisie : "La révolution ? Nous souffrons davantage maintenant"

C’était il y a 10 ans. Mohamed Bouazizi, vendeur ambulant, s’immole par le feu à Sidi Bouzid, ville oubliée du centre du pays. 26 ans, épuisé par la pauvreté et les humiliations que lui fait subir le régime policier, son geste déclenche la révolution. La vague s’empare ensuite du monde arabe : Egypte, Yémen, Libye, Syrie etc.

"J’étais pauvre, je le suis encore plus"

Comment Sidi Bouzid – berceau de la révolution – s’en sort aujourd’hui ? Ahmed, ex-vendeur ambulant résume : "Zéro + zéro = zéro ! La révolution ne nous a rien apporté, au contraire". Il tente de retenir ses larmes : "Oui, je suis descendu dans la rue en 2010 avec cette envie de faire bouger les lignes. Nous suffoquions sous Ben Ali. Nous avions besoin de liberté, et surtout de vivre plus décemment. Or, depuis, les prix des produits de base ont triplé. J’étais pauvre, je le suis encore plus. J’ai trois filles et je ne sais plus comment m’en sortir aujourd’hui. Ce stress constant me ronge."