Guinée : Conakry sous tension après le report des élections

A la veille des élections prévues, le vendredi 27 février, 200 jeunes ouvriers et artisans étaient rassemblés au siège du RPG Arc-en-Ciel, le parti du président en place Alpha Condé. A 81 ans, Condé tente de briguer un troisième mandat lors d’un référendum constitutionnel couplé avec des élections législatives, qui devaient avoir lieu dimanche 1er mars, et fait face à une vague de protestation. Les élections ont finalement été repoussées au dernier moment à deux semaines plus tard, après un premier report en février.

Avant les élections prévues, la ville semble s’être arrêtée et retient son souffle. Certains Guinéens s’étaient préparés pour un long week-end et les boutiques étaient vides dès vendredi. "Je suis resté pour travailler, mais mes amis et mes frères sont rentrés au village avec des provisions pour voter et passer le week-end", explique Habib, un jeune pilote de moto-taxi.

Loin des affiches rouges, jaunes et vertes du parti présidentiel qui ont envahi le centre-ville et les quartiers administratifs, le report des élections n’a pas calmé les tensions et la détermination des opposants en banlieue.

Malgré le report, une tension toujours présente

Depuis octobre dernier, le pays est le théâtre d’affrontements mortels entre les forces de l’ordre et les manifestants, réunis au sein du Front national pour la défense de la constitution (FNDC). Au moins une trentaine de Guinéens ont perdu la vie sous les coups et les balles des policiers, le long de "l’axe de la démocratie", une route qui serpente en traversant Conakry et ses quartiers les plus populaires, théâtre de rixes régulières.