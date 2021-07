Faune marine en danger : le cri de détresse des acteurs de la conservation de Nosy Be à Madagascar

La zone côtière au nord-ouest de Madagascar se distingue par ses riches récifs coralliens, ses forêts de mangroves, ses mammifères parmi les plus exceptionnels comme les baleines et les dauphins, les requins, les raies, les tortues marines et les oiseaux marins. Une biodiversité exceptionnelle déjà fragile, mise en danger par la réduction des moyens consacrés à sa protection.

Les récentes avancées de la science

Inoffensif pour l’homme, il est le plus emblématique poisson du monde vivant. C’est lui le plus grand : le requin-baleine peut atteindre jusqu’à 15 mètres de long à l’âge adulte. Son nom malgache Marokintana signifie littéralement "de très nombreuses étoiles". Sa peau bleu nuit, tachetée de blanc est une véritable voie lactée dans l’océan. Peut-être que ce n’est pas un hasard si la biologiste bruxelloise qui lui consacre ses recherches à Madagascar s’appelle Stella Diamant.

Leur première rencontre, c’était il y a sept ans. "C’était en 2014. J’ai tout de suite été impressionnée par sa douceur, et aussi par sa taille. J’ai été surprise de constater qu’il n’y avait aucun projet en cours à Nosy Be afin d’en savoir plus sur eux et de les protéger. Je me suis alors renseignée sur les possibilités de mettre en place un programme de recherche dans cette zone du monde. L’endroit était tellement extraordinaire que je me suis lancée. C’est comme cela que le Madagascar Whale Shark Project a germé."

Stella Diamant crée la structure en 2016 au sein de laquelle elle parvient, à force de persévérance, à fédérer les acteurs du tourisme, les communautés locales et les scientifiques, spécialistes de la mégafaune marine. Parmi eux, le professeur à l’Université Internationale de Floride à Miami, Jeremy Kiszka, travaille avec l’équipe du Madagascar Whale Shark Project : "Les recherches réalisées à Nosy Be révèlent une grande diversité d’espèces présentes (5 espèces de tortues, plus de 20 espèces de cétacés, au moins 40 espèces de raies et de requins), la présence permanente ou saisonnière de plusieurs espèces peu connues de la science (rorqual d’Omura, par exemple) ou encore l’utilisation de la zone marine de Nosy Be pour plusieurs espèces menacées (requin-baleine, dauphins à bosse ou encore tortue imbriquée)".

408 requins-baleines ont pu être identifiés par l’équipe de Stella Diamant entre 2015 et 2019, principalement de jeunes mâles, ce qui confirme ce que la biologiste belge pressentait : Nosy Be et sa zone côtière peuvent s’inscrire sur la carte du monde, en tant que spot majeur d’alimentation pour le requin-baleine.

Les priorités revues et corrigées par la crise sanitaire

Bruno Benjara a été le premier Malgache embauché dans une collaboration avec les acteurs locaux, grâce au lien tissé avec l’association MADA Mégafauna, dans le but de toucher la jeunesse, et donc l’avenir du pays. Bruno Benjara est chargé de sensibiliser à la préservation de l’espèce : démystifier le requin-baleine dans l’imaginaire collectif grâce à des rencontres dans les quartiers, faire comprendre l’importance de le protéger auprès des élèves dans les salles de classe. Avec des ateliers, des évènements sportifs, il a fait des enfants de Nosy Be de véritables ambassadeurs, des "Gardiens de l’océan".

Mais en mars 2020, la fermeture des frontières vient mettre un coup d’arrêt à cet élan. Et il a bien fallu s’adapter aux nouvelles priorités : "Depuis le début de la crise, la priorité des gens s’est recentrée sur la survie de leur famille, sur comment continuer à la nourrir. C’est plus difficile de sensibiliser à la conservation, de faire comprendre l’importance de préserver les espèces menacées, alors que la priorité ici est de vivre au jour le jour", regrette Bruno Benjara.