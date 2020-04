Face au coronavirus, l’Afrique du Sud lance une campagne massive de tests

L’Afrique du Sud, le pays africain le plus touché par le Covid-19 (1655 infections et 11 morts), veut tester 36.000 personnes par jour, d’ici fin avril (au lieu 3100, la semaine dernière). "La seule manière de freiner l’expansion du virus est de connaître toutes les personnes infectées", explique le ministre de la Santé, Zweli Mkhize.

D’autres actions sont entreprises, comme la distribution de réservoirs d’eau et de désinfectants. Une dizaine de camionnettes, chargées de citernes, arrivent dans un "hostel" (dortoir datant de l’apartheid) dans le township d’Alexandra, à Johannesburg. "Nous amenons 2000 litres pour désinfecter les parties communes et distribuer un demi-litre à chaque résident", explique Justin Hotz, de la société "Meridian Hygiene".

Des files se forment aussitôt dans la cour entre les bâtiments de cet immense dortoir, qui abrite des milliers de travailleurs migrants venus du Kwazulu-Natal. Jabulo Jangazi y vit avec ses deux frères. "Normalement, on est jusqu’à 7 dans des chambres prévues pour 4. Mais la moitié des résidents sont rentrés dans leurs villages, car on ne peut plus aller travailler. Il ne me reste plus que 25 euros pour me nourrir. Alors, je suis content de recevoir du désinfectant."

Patience et sensibilisation

Ministre en charge du Développement économique de la province de Gauteng (Johannesburg-Pretoria), Morakane Mosupyoe s’impatiente : "Faites-vite, car les gens ne respectent pas les distances !", dit-elle au personnel qui remplit les bouteilles tendues par les résidents de l’hostel et du bidonville voisin.

Malgré les campagnes d’information, beaucoup d’habitants des townships continuent à vivre comme avant : "Nous devons être patients et continuer à les éduquer, commente la ministre. La répression n’est pas une bonne politique et que les gens ne sont pas hostiles. Il faut leur expliquer pourquoi le confinement est nécessaire, en leur apportant de l’aide. Nous sommes en train d’identifier toutes les familles qui ont besoin de colis alimentaires".

La tâche est immense. Mais le gouvernement met les bouchées doubles pour gagner cette nouvelle lutte dans un pays qui en a déjà connu beaucoup d’autres.