En Libye, la publication de la liste des candidats à la présidentielle est reportée

La Haute commission nationale électorale (HNEC) a annoncé samedi le report de la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle en Libye, à deux semaines de ce rendez-vous crucial pour ce pays plongé dans le chaos depuis une décennie.

La HNEC n'a pas donné de nouvelle date pour la publication de cette liste, une étape censée donner le coup de départ de la campagne électorale.

Selon le règlement relatif à l'élection du premier chef d'Etat au suffrage universel, prévue le 24 décembre, la HNEC devait publier la liste définitive deux semaines après les derniers recours, appels et décisions des tribunaux concernant les candidats.

Mais dans un communiqué publié sur son site, la HNEC affirme qu'elle doit encore "adopter une série de mesures" judiciaires et légales "avant de procéder à la publication de la liste définitive des candidats et le début de la campagne électorale".

Pays en crise depuis 2011

La Libye tente de s'extraire d'une crise politique majeure qui perdure depuis la chute de régime de Mouammar Kadhafi en 2011, dans le sillage du Printemps arabe.

Après des années de conflits armés et de divisions régionales entre l'Est et l'Ouest, un nouveau gouvernement intérimaire a été désigné en début d'année, sous l'égide de l'ONU, pour mener la transition d'ici les élections parlementaires et présidentielle.

Les législatives sont censées avoir lieu un mois après le premier tour de la présidentielle.