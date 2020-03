En Côte d’Ivoire, sortir du ghetto par la danse

Le concerto pour violon de Tchaïkovsky retentit dans la grande salle vétuste d’Adjamé-Bracody, un quartier populaire d’Abidjan. Attirés par les musiques hétéroclites et la danse contemporaine, des curieux assistent chaque jour aux répétitions. "Ici, c’est un 'glôglô', un quartier bas, on peut se faire agresser. Mais quand les gens voient la danse, ça les guérit !", assure Simon, danseur de la compagnie Les Pieds dans la mare.

Les chorégraphies amusent beaucoup les spectateurs, parfois des écoliers. Huit danseurs répètent "Ma vie en rose", un spectacle mêlant théâtre et danse, rire et souffrance imaginé par Jenny Mezile, chorégraphe franco-haïtienne et fondatrice de la compagnie, après la crise post-électorale en Côte d’Ivoire et le tremblement de terre en Haïti. Musique classique, salsa, coupé-décalé et une apothéose sur "We are the champions" de Queen : la playlist est des plus variées.

Créée en 2016 et financée sur fonds propres, la structure forme gratuitement pendant trois ans une trentaine de danseurs déscolarisés ou anciens délinquants. "Comment faire pour vivre quand on vient du ghetto ?", s’interroge Jenny Mezile. À ces jeunes issus de familles pauvres, la chorégraphe de 48 ans offre en sus un repas et le trajet, et même une aide financière en cas de coup dur familial.

Jenny Mezile, look excentrique, à la fois sévère et complice avec ses élèves qui la surnomment affectueusement "Mémé", veut leur apporter plus que la danse. "Je ne forme pas des danseurs mais des hommes. On fait des séances d’histoire où je leur parle de nos héros noirs : Martin Luther King, Nelson Mandela ou Soundiata Keïta. On n’étudie pas ça à l’école, en Afrique !"