Dix ans de révolution en Tunisie: "De l’euphorie démocratique au populisme"

Problème : l’économie tunisienne est encore fragilisée par la pandémie. 39% des tunisiens estiment désormais que la démocratie "n’est pas faite" pour la Tunisie. La plupart des jeunes ne votent plus depuis des années. "Je ne veux pas voter par défaut. Je veux voter pour des gens qui ont de réelles compétences et font avancer le pays", résume Imen. Tant que la classe politique ne sera pas à la hauteur, elle ne votera pas. "Le vote blanc n’est pas comptabilisé. S’il l’était, 90 % des tunisiens voteraient blanc !", tente d’en rire Ahmed, 28 ans.

Selon une enquête d’opinion récente, moins d’un tunisien sur deux considère la démocratie comme un acquis. Et encore, à condition que la situations économique et sociale s’améliore (source: Joussour).

Si Abir Moussi tire aujourd’hui son épingle du jeu, c’est aussi parce qu’elle représente la seule véritable force d’opposition. "Voter est un devoir démocratique. Nous nous sommes battus pour y parvenir. Je me suis battu pour la démocratie. Jamais je ne me serais imaginer voter un jour pour un parti représentant l’ancien régime. Mais il nous faut trouver le moyen de barrer la route aux islamistes qui font tellement de mal au pays. Nous sommes piégés en fait. Aujourd’hui, personne n’est valable sur la scène politique". Ce citoyen qui préfère taire son nom représente une partie de plus en plus importante de la population.

10 ans après la chute de Ben Ali, les Tunisiens se sentent piégés par une classe politique incapable de faire avancer le pays. "Nous avons le choix entre des incompétents, des corrompus, et souvent les deux". La crise sociale et économique ne fait que s’accentuer. Et l’angoisse des Tunisiens – abandonné par une classe politique qui ne cesse de s’écharper - grimper.