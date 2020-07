Diplomatie : après la Chine, tensions entre les Etats-Unis et le Zimbabwe, Washington convoque l’ambassadeur

Les Etats-Unis ont annoncé ce mardi avoir convoqué l'ambassadeur du Zimbabwe pour protester contre des propos "offensants" du parti au pouvoir à Harare contre l'émissaire américain, accusé d'avoir fomenté des manifestations anticorruption.

Le porte-parole de la Zanu-PF au pouvoir a traité lundi l'ambassadeur américain Brian Nichols de "voyou", le menaçant d'expulsion.

Nos dirigeants n'hésiteront pas à lui demander de partir

"S'il continue à s'engager dans des actes pour miner cette république en mobilisant et finançant des troubles, en organisant la violence et en entraînant des insurgés, nos dirigeants n'hésiteront pas à lui demander de partir", a-t-il poursuivi. "Les diplomates n'ont pas le droit de venir dans un pays et de s'impliquer dans des actions subversives."

"Les propos de la Zanu-PF, bien qu'ils soient tristement sans surprise, sont profondément offensants", a réagi ce mardi le secrétaire d'Etat américain adjoint pour l'Afrique, Tibor Nagy.

"Nous avons convoqué l'ambassadeur du Zimbabwe pour obtenir des explications", a-t-il ajouté sur Twitter.

Le gouvernement du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a intensifié ces derniers jours la répression à l'approche de manifestations contre la corruption.