Didier Reynders condamne l'expulsion de Bart Ouvry, l'ambassadeur de l'UE au Congo

Le gouvernement de la République démocratique du Congo exige que l'Union européenne rappelle dans les "48 heures" son représentant en République démocratique du Congo, une mesure de rétorsion après le maintien des sanctions européennes visant 14 personnalités congolaises, dont le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle.

"Cette mesure sanctionne d'une part le comportement répréhensible de l'intéressé et d'autre part s'inscrit dans le cadre de la réciprocité", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu, à trois jours des élections générales prévues dimanche.

Pour le ministre des Affaires étrangères en affaires courantes, Didier Reynders, cette expulsion est inacceptable et directement liée au contexte des élections en RDC. "Les violences se poursuivent. Il faut un véritable sursaut. Nous attendons des élections crédibles. C'est la demande des présidents des différents états de la région autour de la RDC, c'est la demande de l'Union européenne comme de la Belgique."