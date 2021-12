Desmond Tutu, champion de la réconciliation : "Nous avons choisi le pardon plutôt que la revanche pour éviter un bain de sang"

La TRC est devenue un exemple dans le monde entier : "Que l’Afrique du Sud, le pays paria, soit devenu un modèle est un humour divin délectable", note Desmond Tutu dans le rapport final de la TRC. Plus de vingt pays ont mis en place des "commissions vérité" en Afrique (Rwanda, Sierra Leone, Burundi, Tchad, Congo), Amérique latine, Asie et dans l’ex-Yougoslavie.

Le Prix Nobel de la paix, Desmond Tutu, qui s'est éteint ce dimanche à l'âge de 90 ans a prêché toute sa vie en faveur de la réconciliation et du pardon. La "commission vérité et réconciliation" (TRC), qu’il a présidée de 1995 à 1998, a choisi la justice restaurative, plutôt que pénale. Elle a permis de faire la lumière sur les violences passées, en offrant une compensation aux victimes et l’amnistie aux tortionnaires, en échange de leurs aveux.

Desmond Tutu et d’autres commissaires écoutent les témoignages d’actes de violence commis à l’époque de l’apartheid lors de l’ouverture de la Commission vérité et réconciliation le 15 avril à East London en Afrique du Sud. © Tous droits réservés

Tutu a insufflé une approche très chrétienne aux travaux de la TRC, laquelle n’était pas prévue lors de sa création. Il a ainsi encouragé les policiers, qui ont torturé et tué des militants anti-apartheid, à exprimer leurs remords et les victimes ou leurs proches survivants à pardonner leurs crimes.

"Quand les victimes étaient prêtes à pardonner et embrasser les tortionnaires, je demandais souvent qu’on observe un moment de silence, car on était en présence de quelque chose de divin", raconte Tutu dans une interview au Star, en 2004.

Pour Tutu, s’excuser publiquement est la chose la plus difficile au monde. Les aveux des tortionnaires ont entraîné de nombreux divorces. "Pour les victimes, choisir le pardon permet finalement de devenir plus fort et plus libre", ajoute-t-il dans un de ses livres ("Il n’y a pas d’avenir pardon").