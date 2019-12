Des enseignants tués, des salles de classes brûlées... L'école menacée par les djihadistes au Burkina Faso

"Il y a eu des menaces, et notre professeur nous a dit de fuir, que les terroristes étaient en route. Ils sont venus à l’école, mais ils ne nous ont pas trouvés", raconte Boureima Ba, 19 ans, assis devant une petite mosquée en périphérie de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où il vient de prier. "Après cela, l’école a fermé", dit-il. Au mois de mai, l’adolescent a quitté son village, au Nord du pays, pour s’installer chez un oncle, et poursuivre ses études dans un lycée local.

Au Burkina Faso, pourtant longtemps épargné par la menace terroriste, la dégradation de la situation sécuritaire s’accélère, les attaques se multiplient. Elles visent les forces de défense, la police, les symboles de l’Etat, mais aussi, de plus en plus souvent, des civils. Les groupes armés ont peu à peu grignoté du terrain, principalement au nord et à l’est du pays. Le pays compte plus d’un demi-million de déplacés internes. Environ 1800 écoles ont dû fermer.

"Des dizaines de milliers d’enfants ne sont plus scolarisés. Certains depuis plus de deux ans, dit Bernard Kitambala, chef de bureau de l’Unicef à Dori, capitale de la province du Sahel, à une centaine de kilomètres de la frontière malienne. Il y a eu des menaces contre des écoles, et certaines ont été mises à exécution." L’éducation "occidentale" est perçue comme corruptrice, ou inutile, par certains prêcheurs islamistes radicaux. Des enseignants ont été tués, des salles de classes ont été brûlées.