De Heineken à la bière de sorgho, le parcours d'un brasseur ghanéen qui promeut le local

Contrairement aux géants du secteur, qui utilisent du malt ou du houblon, Clément Djameh a choisi un ingrédient qui pousse localement : le sorgho, une céréale qui se trouve dans le nord du pays. "J’ai fait une licence à l’université où je me suis focalisé sur le sorgho, un master sur le sorgho, et un doctorat sur le sorgho", témoigne-t-il dans un grand rire. La fermentation de cette céréale, qui diffère selon ses caractéristiques, peut prendre entre 2 et 4 semaines. "Je favorise une industrie locale qui fait vivre près de 6000 personnes dans le nord du Ghana", poursuit-il.

Dans ses locaux d’environ 30 mètres carrés, Clément Djameh est capable de produire quelque 200 litres de bière par jour, trois fois par semaine. - © Dylan GAMBA

Aujourd’hui, dans des locaux d’environ 30 mètres carrés, Clément Djameh est capable de produire quelque 200 litres de bière par jour, et ce trois fois par semaine. Mais il faut parfois faire face à des aléas courants au Ghana : les coupures d’eau et d’électricité. "La semaine dernière, je n’ai pas pu travailler, car il n’y avait plus de courant", avance-t-il. La majorité des bières sont vendues à des expatriés. Il loue des cuves de 18 litres au prix de 108 cédis (environ 18 euros). "C’est un marché très rentable, et je n’ai pas de concurrence sur ce secteur", témoigne-t-il.

Clément Djamah s’occupe de toutes les étapes de fabrication, depuis le brassage, jusqu’à l’embouteillage. Mais il espère à terme pouvoir trouver des fonds pour se développer et faire appel à des employés. "En 2016, le gouvernement m’avait promis près de 400.000 euros pour que je puisse me développer. Mais ensuite, il y a eu des élections et un changement de gouvernement et je n’en ai finalement pas vu la couleur", souligne-t-il, las. Malgré tout, il se montre optimiste pour l’avenir. "Mon objectif, à terme, est de construire une microbrasserie qui utilise le sorgho à travers le pays", confie-t-il.