Coup d’État au Soudan : l’armée ordonne la libération de ministres et promet un gouvernement

Le chef de l’armée au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhane, a ordonné jeudi la libération de quatre ministres arrêtés le jour du coup d’Etat le 25 octobre, sur fond d’efforts internationaux accrus pour remettre sur les rails la transition démocratique.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s’est d’ailleurs entretenu jeudi avec le général Burhane, le pressant de "restaurer le gouvernement mené par des civils".

La nouvelle concernant les ministres est intervenue quelques heures après l’annonce par l’armée de la formation "imminente" d’un gouvernement, dix jours après la dissolution par le général Burhane du gouvernement, l’arrestation des dirigeants civils et l’établissement d’un état d’urgence. Depuis, le Soudan, englué dans le marasme politique et économique, est à l’arrêt entre militaires intransigeants et manifestants anti-putsch.

Jeudi soir, le général Burhane a ordonné la libération de quatre ministres : Hamza Baloul (Information et la Culture), Hachem Hassabarrassoul (Télécommunications), Ali Jeddo (Commerce) et Youssef Adam (Jeunesse et Sports). La plupart des membres du gouvernement avaient été arrêtés le 25 octobre, dont le Premier ministre Abdallah Hamdok qui avait été ramené le lendemain à son domicile à Khartoum, où il est assigné depuis à résidence.

La décision de libérer les ministres est intervenue peu après une conversation téléphonique entre le général Burhane et le patron de l’ONU Antonio Guterres, qui a exhorté son interlocuteur à libérer les responsables arrêtés et à restaurer d’urgence le gouvernement civil.

Les Etats-Unis, qui ont suspendu une partie de leur aide au Soudan après le putsch, ont dit avoir "pris acte" de la libération des ministres mais réaffirmé en attendre davantage de la part de l’armée.

Avant le coup d’Etat, le Soudan était dirigé par des autorités militaro-civiles de transition – un Conseil souverain dirigé par le général Burhane et formé de militaires et de civils, et un gouvernement dirigé par M. Hamdok. Elles étaient chargées de mener le pays vers des élections et un pouvoir entièrement civil après 30 ans de dictature du général Omar el-Béchir, écarté par l’armée en avril 2019 sous la pression de la rue.

Mais les divisions croissantes entre clans civil et militaire ont fini par avoir raison de leur fragile entente.