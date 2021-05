Côte d’Ivoire : l’ancien Premier ministre Guillaume Soro jugé par contumace pour "complot"

L’ex-chef rebelle et ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro est jugé par contumace à partir de mercredi à Abidjan avec une vingtaine de ses partisans pour une tentative présumée de "complot" visant à renverser le pouvoir fin 2019.

Selon le parquet ivoirien, l’ex-président de l’Assemblée nationale (2012-19), qui vit en exil à l’étranger depuis deux ans, aurait fomenté une "insurrection civile et militaire" lors de son retour – finalement avorté – en Côte d’Ivoire en décembre 2019, dix mois avant l’élection présidentielle.

Accusé avec 19 partisans

Guillaume Soro, 49 ans, est accusé de "complot", "tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat" ainsi que de "diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, ayant entraîné une atteinte au moral des populations", selon l’ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel d’Abidjan (équivalent de la cour d’assises).

Dix-neuf de ses partisans sont poursuivis pour les mêmes charges, dont deux de ses frères, l’ancien ministre et député Alain Lobognon, considéré comme son bras droit, et plusieurs autres anciens parlementaires, tous étant emprisonnés depuis un an et demi. Son avocate et ancienne ministre Affoussy Bamba, en exil, est également poursuivie. Ils encourent la prison à vie. Tous les mis en cause ont réfuté toutes les charges.

Un règlement de compte politique visant à écarter Guillaume Soro et les cadres de son mouvement.

Le collectif d’avocats qui défend Guillaume Soro a dénoncé dans un communiqué mardi un "simulacre de procès" et "un règlement de compte politique visant à écarter Guillaume Soro et les cadres de son mouvement des affaires publiques du pays".

Alors que la Côte d’Ivoire, qui a connu une élection présidentielle tendue l’an dernier, traverse une période de détente politique depuis plusieurs mois, avec des discussions entre le pouvoir et les partis d’opposition et des libérations d’opposants, Guillaume Soro et les partisans qui lui restent sont toujours dans le collimateur.

►►► A lire aussi : Côte d’Ivoire : Guillaume Soro, candidat à la présidentielle, condamné à 20 ans de prison

"Pour lui ce sera la prison à perpétuité", avait déclaré en octobre 2020 le président ivoirien Alassane Ouattara au sujet de son ancien allié.

En avril 2020, Guillaume Soro a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics, pour avoir tenté de s’approprier, selon la justice, une résidence achetée par l’Etat pour le loger lorsqu’il était Premier ministre. Cette condamnation avait justifié l’invalidation de sa candidature à la présidentielle, alors qu’il était vu comme un challenger sérieux.