Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara a promis une victoire par "K.O", alors que les manifestations se poursuivent

Investi ce samedi à Abidjan candidat de son parti à la présidentielle d’octobre, le président ivoirien Alassane Ouattara, qui briguera un troisième mandat jugé inconstitutionnel par ses opposants, a promis aux dizaines de milliers de ses partisans présents au stade d’Abidjan une victoire par "KO".

Malgré l’interdiction des manifestations par les autorités, de nouvelles violences faisant des blessés ont eu lieu ce samedi dans le sillage de cette candidature.

►►► Lire aussi : Côte d’Ivoire : contre la nouvelle candidature d’Alassane Ouattara, des opposants bravent l’interdiction de manifester

Violences

A Divo, (200 km au nord-ouest d’Abidjan), des affrontements entre jeunes des deux bords ont eu lieu. "Il y a des blessés. La petite gare routière, des maquis et des boutiques ont été incendiés et pillés. La tension est encore vive. Il y a eu un renfort de gendarmerie. On va essayer d’apaiser les choses avec les chefs de communauté", a affirmé à l’AFP le député de Divo Famoussa Coulibay.