Coronavirus : Moderna va fournir près de 110 millions de vaccins à l’Union africaine

Les doses "ont été proposées au prix le plus bas du système de tarification, conformément aux engagements mondiaux de Moderna en matière d’accès aux vaccins", a indiqué la société dans un communiqué de presse.

L’Union africaine achète des vaccins à différentes entreprises pour renforcer les campagnes de vaccination des pays africains. Sur les 1,3 milliard d’Africains, seuls 5% environ sont entièrement vaccinés. 1,6 milliard de doses sont nécessaires pour vacciner 60% de la population.

Selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Africa), un peu moins de 8,6 millions de cas de coronavirus ont été enregistrés sur le continent et 217.000 personnes sont décédées. Toutefois, les experts estiment que le nombre d’infections est beaucoup plus élevé, car presque personne ne se fait tester.