Coronavirus : les contaminations explosent comme jamais en Afrique notamment en raison du variant Delta

Le nombre de cas de Covid-19 en Afrique "augmente à un rythme alarmant, battant tous les records établis par les pics précédents", a mis en garde le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique.

"La vitesse de contamination et l’ampleur de la troisième vague qui touche l’Afrique ne ressemblent en rien à ce que nous avons connu jusqu’à présent. La propagation galopante de variants plus contagieux modifie considérablement la nature de la menace qui pèse sur l’Afrique", a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, lors d’une conférence de presse virtuelle. "Une transmission plus forte signifie une augmentation des formes graves de la maladie et davantage de décès. Il faut donc que nous agissions, dès à présent, pour renforcer les mesures de prévention et éviter qu’une situation d’urgence ne se transforme en tragédie".