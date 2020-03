Coronavirus : la peur d’une contagion dans les bidonvilles sud-africains

Dans les églises du township d’Alexandra, à Johannesburg, comme ailleurs dans le pays, une chaise vide a été laissée entre chaque fidèle. "C’est très bizarre, car normalement l’église est pleine. On aime se serrer pour prier et chanter, commente Promise Musi. Mais, vous voyez, beaucoup de gens ne sont pas venus à cause du virus."

Le gouvernement a interdit tout rassemblement de plus de 100 personnes (50 dans les restaurants et bars). Arrivé le 5 mars en Afrique du Sud, le Covid-19 a déjà infecté au moins 402 personnes – dont une à Alexandra, selon la chaîne privée ETV.

"Je me sens protégée parce que je suis un enfant de Dieu, s’exclame Promise. Mais je prends des précautions." Cette femme enjouée de 34 ans vit dans une pièce unique avec son mari et 2 enfants, au bout d’un dédale de chambres en brique et taudis en tôle ondulée, accolés les unes aux autres.

"Le Covid-19 risque de faire des ravages"

"Je partage un robinet et une toilette avec 5 familles. Je les nettoie avant de les utiliser avec du désinfectant. Mais beaucoup de familles sont trop pauvres pour en acheter. Certaines n’ont même pas de savon ! Il faudrait que le gouvernement en distribue."

Comment isoler un malade quand on dort à plusieurs dans une chambre ? Comment garder les enfants à l’intérieur d’un logement minuscule, alors que les écoles ont fermé pour un mois ? "Tous les jours, ils viennent me demander un ballon pour jouer dans la rue, raconte Lydia Makhoba qui travaille pour une ONG d’Alexandra, qui a fermé son centre d’activités pour enfants.

"On continue à servir des repas aux indigents, surtout des personnes âgées. On dit à ceux qui toussent de se tenir à l’écart. Je suis inquiète parce que c’est bientôt la fin de l’été. Le Covid-19 risque de faire des ravages à Alexandra. J’espère que cela va ouvrir les yeux du gouvernement sur le manque d’hygiène et la surpopulation du quartier."