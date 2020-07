Congo 1960 – épisode 9 : le 6 juillet 1960, le Congo s’embrase

Les 10 et 11 juillet, c’est l’escalade, avec trois interventions de l’armée belge. C’est le début d’une guerre coloniale. La province du Katanga fait sécession. Le Congo dénonce l’" agression belge " et rompt ses relations diplomatiques avec la Belgique. Les Casques bleus de l’ONU débarquent le 16 juillet. Une guerre civile commence, elle durera quatre ans.

Deux jours plus tard, l’armée congolaise est africanisée, et les officiers blancs rejetés par les soldats congolais quittent le pays. C’est l’accalmie. Elle sera de courte durée.

Le Congo, indépendant depuis le 30 juin, sombre en deux semaines. Dans le Bas-Congo, une garnison de la Force publique, l’armée-gendarmerie congolaise, se mutine. Le 6 juillet, les mutins brutalisent des Blancs de la région et quelques femmes sont violées. La nouvelle se répand le lendemain comme une traînée de poudre dans tout le Congo et en Belgique. Les violences sont encore limitées, mais la panique entraîne l’exode massif des Européens. La mutinerie s’étend à Léopoldville, aujourd’hui Kinshasa, et dans d’autres régions du pays.

Le mécontentement des soldats congolais s’exprime dès le 4 juillet, au grand camp militaire Léopold, aujourd’hui camp Kokolo, à Léopoldville. Un gradé congolais appelle à l’indiscipline. Il est dégradé et mis au cachot. L’incident provoque une vive agitation, sans plus. Depuis plusieurs mois, les soldats sont mécontents. Ils sont épuisés par les nombreuses opérations de maintien de l’ordre et demandent des réformes : " Nous voulons, nous aussi, notre indépendance ".

" Il aurait dû demander aux cadres subalternes congolais qui dirigeaient leurs frères de leur expliquer que la Force publique était chargée du maintien de l’ordre et qu’ils devaient continuer à maintenir l’ordre comme ils le faisaient avant l’indépendance, et que les promotions allaient arriver petit à petit. Mais écrire cela au tableau ! Voilà, c’était parti, les soldats qui gardaient les ministres apprenaient qu’avant l’indépendance, c’est la même chose qu’après. Eh bien, ils se sont mutinés contre le Premier ministre, qui était aussi ministre de la Défense. Patrice Lumumba a été arrêté par les mutins. "

En 1960, la Force publique est forte de 25.000 hommes, dont 1000 officiers et sous-officiers, tous européens. Le premier grade occupé par un soldat congolais est celui d’adjudant. Les responsables coloniaux et belges vantent la Force publique comme un outil merveilleux garant de la stabilité du pays. En réalité, la Force publique connaît de nombreux actes d’insoumissions et d’indiscipline depuis plusieurs mois.

Revenons à la soirée du 5 juillet : pour rétablir l’ordre au camp Léopold, le général Janssens fait appel à la garnison de Thysville, à 130 km de là. Une partie des soldats congolais refusent de partir. Les mutins prennent le magasin d’armes et de munitions. Les officiers blancs se réfugient dans le haut du camp avec les soldats restés fidèles. A 2 heures du matin, on tire. Quelques officiers et sous-officiers blancs sont mis au cachot, certains sont sévèrement battus.

Très tôt le matin du 6 juillet, les mutins sortent du camp et s’en prennent aux Européens de la région, située sur la route stratégique entre la capitale et le grand port de Matadi, à l’ouest du Congo. Toute la journée, les soldats congolais se livrent à des pillages dans la région, arrêtent des Blancs et les menacent avec leurs armes. Des hommes sont frappés ou mis au cachot, et quelques femmes violées. Les mutins tirent en l’air pour faire peur.

Les violences restent en nombre limité, la population congolaise n’y participe jamais et seule une minorité de soldats congolais s’est mutinée. De nombreux Belges de Thysville et de la région partent le lendemain vers Léopoldville. Leur arrivée dans la capitale et l’annonce des violences se répand à travers le pays et en Belgique. C’est la panique des Européens : ils sont encore 85.000 au Congo, 30.000 Blancs ayant quitté le pays pour des vacances ou définitivement.

Patrice Lumumba est furieux de l’initiative du commandant en chef : le général Janssens dépend de lui, et il l’a court-circuité en s’adressant directement à l’armée belge. Or le traité avec la Belgique du 29 juin précise que seul le ministre congolais de la Défense peut faire appel à l’armée belge. C’est la rupture. Patrice Lumumba destitue le général et exige son départ dans les 24 heures.

Les rumeurs courent chez les soldats : une intervention des paras belges ou un complot des Belges, un massacre de soldats congolais et même l’arrivée d’avions russes à l’aéroport. Le camp Léopold se soulève à partir de 22 heures. Les mutins prennent la chambre forte aux officiers belges, et s’égaillent dans la ville toute la nuit en tirant en l’air. Les mutins prennent le contrôle des grands axes de la capitale. Certains soldats cherchent le général Janssens, qu’ils croient encore à Léopoldville, alors qu’il a été exfiltré discrètement cette nuit-là à Brazzaville, de l’autre côté du fleuve.

" Nous avons trouvé une solution. Après le départ du général Janssens, nous avons tenu un conseil des ministres au camp Léopold. Nous étions entourés par des militaires. De temps en temps, la porte s’ouvrait, un officier belge entrait pieds nus, on le mettait à genoux dans un coin de la salle et il assistait à la réunion des ministres. Les mutins ont fait entrer comme ça trois ou quatre officiers belges. "

" Oui, nous étions otages. A ce moment-là, le gouvernement, avec sagesse, a demandé aux militaires de nous désigner leurs gradés. Le plus haut gradé parmi eux, c’était Kokolo, qui a donné son nom au camp de Kinshasa. On l’a fait rentrer et on lui a dit qu’il devenait commandant, et on l’a nommé chef du camp militaire. Lundula était sergent-major de la Force publique. Nous l’avons nommé général commandant en chef : c’était vraiment de l’improvisation. "

" Les mutins voulaient que ces officiers soient témoins que la Force publique n’était pas africanisée. Or, dans l’armée, le plus haut gradé congolais était adjudant-chef. Les mutins voulaient montrer au gouvernement congolais qu’il n’était pas normal que les officiers et le commandant en chef de l’armée soient tous Belges, alors que le pays est indépendant. "

Patrice Lumumba, Premier ministre et ministre de la Défense, et Joseph Mobutu, chef d’état-major © Droits réservés

" Ensuite, on s’est mis à discuter sur celui qui serait chef d’état-major et remplacerait le général Janssens. Et Lumumba s’est rappelé que le secrétaire d’État Joseph Mobutu avait fait sept années à la Force publique. Je me rappelle très bien Lumumba disant : ‘Et toi, Joseph, tu as été militaire, non ?’ "

Presque par hasard ?

" Par hasard, peut-être, mais je crois que c’était quand même bien préparé. Parce que Mobutu n’était pas un homme à sous-estimer : il avait bien préparé son coup. Il était présent, il était secrétaire d’État, donc il assistait au conseil des ministres.

Et Lumumba a dit à Mobutu : ‘Joseph, tu as été militaire, débrouille-toi, tu sors de la salle, tu vas chercher l’uniforme d’un colonel, on va te nommer colonel chef d’état-major’. Voilà comment Mobutu a été nommé, séance tenante. "