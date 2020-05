Congo 1960 – 2020, épisode 6 : le 22 mai, premières élections au Congo, l’alliance autour de Patrice Lumumba arrive en tête

Ces résultats sont déterminants dans une architecture institutionnelle qui donne de larges compétences aux parlements et aux gouvernements des provinces.

L’ABAKO de Joseph Kasa-Vubu est quasi hégémonique à Léopoldville et dans le Bas-Congo ;

En face, se dégage un bloc de nationalistes modérés. Il faudra attendre l’élection du président de la Chambre, à la mi-juin, pour voir plus clair dans les rapports de force : le candidat lumumbiste l’emporte avec 74 voix sur 137, une victoire très nette.

Le MNC-Lumumba est un parti au nationalisme affirmé, partisan d’un Congo unitaire, et avec une ambition nationale ; il arrive en tête avec 33 sièges. Avec ses alliés directs, il rassemble 42 sièges et, au-delà, avec son cartel, il peut compter sur plus de 60 députés sur 137 sièges.

Tous les partis nationalistes sortent vainqueurs des élections, et les partis dits "pro-belges ", comme le Parti national du Progrès (PNP) moqué par ses adversaires comme "Parti des nègres payés", sont largement battus.

Le paysage politique qui sort des urnes est contrasté et dispersé ; les partis politiques sont nés il y a peu, et pour la plupart en 1959 et en 1960. Cet éparpillement est compensé par la création de cartels et de larges alliances politiques.

Les Congolais votent pour la première fois. Les élections législatives se déroulent dans le calme, avec le grand intérêt et le sérieux de la population : chacun sait quel député le représentera le mieux.

A l’intérieur du pays plusieurs régions connaissent de la confusion, des désordres graves et même des violences entre communautés. Beaucoup d’Européens du Congo craignent pour leur avenir ou leur sécurité. Le commandant en chef de la Force publique – mi-armée, mi-gendarmerie coloniale – assure qu’elle sera une colonne vertébrale solide. La Force publique se mutinera six jours après l’indépendance.

Le ministre-résident belge Ganshof van der Meersch arrive à la mi-mai à Léopoldville, aujourd’hui Kinshasa, pour piloter le processus politique, qui se révèle chaotique. Les acteurs belges de cette période avancent avec une détermination aveugle, refusant d’entendre les signaux d’alarme qui s’accumulent sur le terrain. Un peu comme un "lâcher-tout" mêlé de volontarisme et d’optimisme à tout prix.

Le 22 mai 1960, les Congolais élisent leur premier Parlement. Les résultats donnent la victoire, mais une victoire relative, au MNC-Lumumba et à ses alliés. Il faut donc négocier pour obtenir une majorité. Il reste un peu plus d’un mois pour mettre en place le Parlement, négocier un gouvernement et élire le chef de l’Etat du nouveau Congo. Ce sera fait de justesse, quatre jours avant l’indépendance, le 30 juin.

Les deux autres ministres du Congo, Auguste de Schrijver pour les Affaires générales, et Raymond Scheyven pour l’Economie, restent, eux, à Bruxelles.

Le ministre Ganshof vient en réalité coiffer le gouverneur général Cornelis, pratiquement mis sur la touche. Il pilotera les négociations politiques pour la formation du futur gouvernement congolais, et est également chargé du maintien de l’ordre et de l’administration judiciaire, ce qui provoque de fortes réactions dans les partis congolais.

Walter Ganshof van der Meersch devient le troisième ministre du Congo à la mi-mai, quelques jours avant les élections. Il est nommé ministre-résident, et arrive au Congo pour assurer sur place la transition jusqu’à l’indépendance.

Les tentations d’autonomie sont les plus fortes dans les trois grandes provinces du sud, les régions les plus riches du pays : le Katanga minier, le Kasaï avec ses gisements de diamant et le Bas-Congo avec les grands ports de Matadi et de Boma.

Ce clivage ressurgit pourtant ensuite dans les rapports de force politiques : les partis déçus annoncent publiquement qu’ils envisagent de faire sécession quand ils n’ont pas gain de cause. Cela créera une grande instabilité dans les quelques mois qui précèdent l’indépendance.

La Table ronde, en février 1960, a réglé la question par un compromis "à la belge" : un Etat central avec des provinces aux larges compétences, qui disposent d’un Parlement et d’un gouvernement provincial.

Les "unitaristes", comme le MNC-Lumumba prônent un Etat central aux compétences fortes, les "fédéralistes", comme l’ABAKO dans le Bas-Congo, le MNC-Kalonji puissant au Kasaï et la CONAKAT au Katanga veulent un régime fédéral, voire confédéral.

Le troisième clivage distingue les partis "unitaristes" et les "fédéralistes".

L’ABAKO, par exemple, ne se présente que dans la province de Léopoldville, à l’ouest du pays. Au Katanga, les deux grands partis rivaux, la CONAKAT de Moïse Tshombe et la BALUBAKAT de Jason Sendwe ne se présentent que dans leur province.

Certains partis se présentent dans tout le pays, comme le Mouvement national congolais-Lumumba ou le Centre de regroupement africain (CEREA), né au Kivu. D’autres se lancent dans la course électorale uniquement dans leur région, ce qui va provoquer une grande dispersion politique.

Les trois provinces du nord et de l’est du Congo, l’Equateur, la Province orientale et le Kivu, restent relativement calmes jusqu’à l’indépendance, mais les trois provinces du sud connaissent de graves épisodes de confusion politique, de désordre et même, parfois, de violence.

Le Kasaï, au centre-sud du Congo connaît la dégradation la plus forte, avec de graves violences entre les communautés lulua et luba, les deux grandes ethnies de la région. Les conflits avaient commencé dès 1959.

Malgré plusieurs conciliations, 50.000 Balubas (les Lubas, au pluriel) sont contraints à l’exode dès janvier. La région est mise sous régime d’exception. Les violences reprennent en mars, avec un nouvel exode et de nombreux morts. En mai 1960, le Kasaï est mis sous administration militaire et l’armée belge intervient.

La formation du gouvernement provincial est marquée par ce grave conflit. Les Balubas du Kasaï annoncent une partition de fait et la formation d’une "province" distincte, la "province minière luba".

Le conflit tourne au drame en août 1960. Albert Kalonji, président du MNC-Kalonji, écarté du gouvernement central, proclame la sécession de l’Etat du Sud-Kasaï. La répression sera terrible : l’armée congolaise interviendra brutalement, et des dizaines de milliers de civils seront tués.

Le Katanga divisé en deux camps

Le Katanga minier est la province la plus riche du Congo, qui contribue à l’économie du pays pour 50% du total. En janvier et en mars, les violences entre les Balubas Katangais du nord et les Lundas du sud font de nombreux morts.

Les élections provinciales donnent les deux blocs antagonistes à égalité : les Katangais du sud, avec la CONAKAT de Moïse Tshombe, obtiennent 25 sièges, et l’alliance autour des Katangais du nord, avec la BALUBAKAT de Jason Sendwe, 23 sièges.

Les institutions provinciales sont bloquées, la loi prévoyant une majorité des deux-tiers. Il faudra un tour de passe-passe : un vote au Parlement belge, le 16 juin, pour permettre une majorité relative à défaut des deux-tiers.

Menaces et tentatives de sécession du Katanga

Moïse Tshombe, à la Table ronde, avait plaidé, en vain, pour un système confédéral et l’attribution des ressources minières aux provinces. Beaucoup de colons de la province, dont certains "ultras", voulaient un Katanga "pivot du Congo futur". En mai, la province connaît des incidents avec des morts.

Le 14 juin, Moïse Tshombe, devenu président provincial, est soupçonné par la Sûreté de vouloir proclamer l’indépendance de la province : le Katanga est aussitôt mis sous état d’exception.

Le 25 juin, les autorités coloniales apprennent un nouveau plan de proclamation d’indépendance par Moïse Tshombe, évincé du gouvernement Lumumba. La tentative est étouffée par les autorités coloniales. Plusieurs Belges, dont un ancien agent de la Sûreté coloniale proche de Tshombe, sont expulsés. Tshombe et ses proches nient tout complot et s’engagent publiquement à ne pas faire sécession.

Onze jours après l’indépendance du Congo, le Katanga proclame son indépendance. C’est le début de la guerre civile au Congo. Elle durera quatre ans.

Tensions au Bas-Congo

Toute la région du Bas-Congo, entre Léopoldville, la capitale, et l’océan Atlantique, à 550 km par la route, est en désobéissance civile généralisée depuis plusieurs mois.

Le parti ABAKO y est tout-puissant et est radicalement hostile à l’autorité coloniale. L’ABAKO lance le mot d’ordre du refus de payer l’impôt et organise une police et une justice parallèles. Les élus locaux refusent de siéger.

Les élections en Province de Léopoldville consacrent une division profonde entre le Bas-Congo et l’est de la province. Jusqu’au 29 juin, la formation de deux gouvernements provinciaux distincts était prévue, avec même l’accord du nouveau gouverneur de province. Un ultime compromis permet d’éviter la scission.

Un exécutif avec six Congolais, pour trois mois seulement

Au point de vue politique, une nouvelle institution est mise en place. La Table ronde l’avait décidé en janvier : le gouverneur général du Congo sera assisté d’un "Collège exécutif". Six Congolais, un par province, participent à la décision politique pour une courte période de trois mois, de mars à fin mai, et s’initient à la gestion du pays. Parmi eux, trois nationalistes et trois "pro-belges".

La décision doit être collective, mais chacun reçoit un domaine de compétences. De nombreux coloniaux sont furieux que Patrice Lumumba reçoive le portefeuille de la Justice et la Sûreté coloniale. Les relations entre Patrice Lumumba et le général Janssens, le Belge commandant en chef de la Force publique (mi-armée, mi-gendarmerie coloniale) seront tumultueuses.

Un "gouvernement fantoche" soumis à la Belgique ?

Les travaux du Collège exécutif sont marqués par des tensions politiques. L’ABAKO et Patrice Lumumba demandent en vain la mise en place d’un gouvernement provisoire, et Patrice Lumumba annonce même ne plus siéger au Collège, avant de revenir sur sa décision après sa victoire électorale.

A la mi-mai, Lumumba affirme publiquement que "l’objectif du gouvernement belge est de voir se constituer un gouvernement fantoche sur lequel il aura la mainmise".

Des responsables congolais demandent de reporter l’indépendance

Et surtout, plusieurs membres du Collège, dont Joseph Kasa-Vubu et Anicet Kashamura, peu suspects de complaisance avec le pouvoir colonial, demandent l’ajournement de l’indépendance au vu de leur impréparation. Anicet Kashamura nous le révèle et s’explique lors d’une interview en 2000 :

"J’étais un de ceux qui demandaient que l’on ajourne l’indépendance. Oui, j’ai demandé l’ajournement. Nous n’étions pas préparés, nous ne trouvions que des dossiers difficiles, surtout dans le domaine économique. On ne forme pas un grand fonctionnaire en trois mois ! Il aurait fallu nous donner au moins une année en plus pour former des cadres, faire l’inventaire."

"Si j’ai demandé ça, c’est parce que je vivais les choses de l’intérieur. Je voyais déjà que parmi nous, aucun n’était parfait. Lumumba (dont Kashamura était proche) avait des qualités mais aussi des défauts, Kasa-Vubu pareil, or c’étaient les deux grands leaders. En attendant un an ou deux, on pouvait peut-être trouver d’autres leaders… J’ai été soutenu par d’autres Congolais du collège exécutif."