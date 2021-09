Avec Showmax, Netflix… Le nouvel élan, local et international, du cinéma sud-africain : "La demande est croissante pour du contenu africain"

Pendant longtemps, les films sud-africains ont raconté l’apartheid et son héritage, dans des townships miséreux où les gangs font la loi, et sur de vastes plaines rurales où les tensions raciales continuent de rythmer la vie quotidienne. Quelques films hollywoodiens sur Nelson Mandela, ou sur la Coupe du monde de rugby de 1995, ont amené l’histoire du pays sur les écrans de festivals et cinémas à travers le monde, tandis que, localement, la production destinée au public noir se concentrait principalement à la télévision.

Un cinéma avec les moyens du bord et une équipe réduite, dans les rues de New York puis de Johannesburg. Une production qui serait sans doute restée un film de niche il y a dix ans, mais trouve désormais son public. Les plateformes de streaming ont ouvert de nouvelles portes. Dans la foulée des cartons 100% africains "Queen Sono", un thriller d’espionnage, et "Blood and Water" , un drame pour adolescents, elles visent une implantation plus large sur le continent.

En langue zouloue, Nompumelelo signifie "celle qui réussit". Un prénom bien choisi pour le personnage principal de "African America", un film sud-africain sorti au mois de juillet sur Netflix. Cette jeune femme, pleine d’ambition et de rêves, abandonne son fiancé à Johannesburg et détourne de l’argent de la société qui l’emploie pour partir à New York, tenter sa chance sur les scènes de Broadway. A l’écran, elle est incarnée par Phumelele Mthembu, qui a coécrit et réalisé le film.

Mais une nouvelle génération de réalisateurs et de producteurs, jeunes et noirs, est déterminée à renouveler les thèmes abordés et à raconter leur réalité. Plus que des maux et/ou des fractures sociales du pays, ils veulent parler d’amour, de drames familiaux, de la vie dans une métropole sud-africaine, de la recherche du bonheur…

"Si elles s’inscrivent dans un contexte plus large, il s’agit de plus en plus d’histoires humaines, qui parlent de ce que les gens vivent au quotidien, chez eux, des émotions qu’ils traversent…", dit Gugu Sibandze, membre de l’équipe de montage de Queen Sono, qui travaille depuis plus de 20 ans dans l’industrie du film et l’a vue évoluer. Des histoires auxquelles un public mondial peut s’identifier, dont sont friands les géants Showmax et Netflix.

"Le monde est devenu plus petit. Avant, nous ne regardions que des films américains. Aujourd’hui, je regarde des films français, espagnols…", dit Rethabile Ramaphakela, 34 ans, cheveux courts teints en blonds, entre deux bouchées de toast à l’avocat, dans un café branché de Johannesburg. "Et il y a, depuis quelques années, une demande croissante pour du contenu africain."

Avec ses deux frères, elle dirige la boîte de production "Burnt Onion", à l’origine d’une autre nouveauté sur Netflix : "How to ruin Christmas" ("Comment gâcher Noël"), une comédie assez drôle, à la fois universelle et très sud-africaine, où une jeune femme crée le chaos dans les préparatifs de mariage de sa sœur, puis tente de réparer les dégâts. "Notre but n’était pas de remporter un Oscar. Nous voulions surtout faire sourire, dit Rethabile. Nous montrons aussi une autre image de Johannesburg, que peu de gens connaissent en dehors de l’Afrique du Sud. Et nous avons conservé la diversité des langues, la manière dont les gens passent ici de l’une à l’autre."