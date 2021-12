Au Mali, la junte lance une consultation cruciale, selon elle, mais contestée

Les autorités maliennes dominées par les militaires ont lancé samedi des consultations nationales censées constituer le préalable à des élections et un retour des civils au pouvoir, repoussés sine die malgré les pressions internationales.

Ces Assises nationales de la refondation, présentées par les autorités comme un moment crucial de la transition ouverte après le putsch de 2020 mais boycottées par de nombreuses organisations, se sont ouvertes au niveau local.

►►► À lire aussi : Sept Casques bleus tués par un engin explosif dans le centre du Mali

Elles doivent durer deux jours dans les communes dites "de l'intérieur", c'est-à-dire en dehors de Bamako.

Les Assises des différentes communes de Bamako sont programmées pour deux jours à partir du 22 décembre. Le processus sera parachevé du 27 au 30 décembre par des assises nationales.

Des réformes en vue

Ces consultations sont supposées accoucher de recommandations en vue de réformes destinées à remédier aux maux du pays pris dans la tourmente depuis le déclenchement d'insurrections indépendantiste et jihadiste en 2012. Elles s'ouvrent la veille d'un sommet de la Communauté des Etats ouest-africains (Cédéao).

L'insécurité

Le Premier ministre installé par la junte, Choguel Kokalla Maïga, insiste sur la tenue préalable des Assises. Le gouvernement invoque l'insécurité persistante dans ce pays pauvre et enclavé, livré depuis 2012 aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique, et aux violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d'autodéfense et des bandits. Les forces régulières sont elles-mêmes accusées d'exactions.