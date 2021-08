Attaque au Burkina Faso : 12 soldats tués dans le nord-ouest, à la frontière avec le Mali

Au moins 12 soldats burkinabè ont été tués et 8 blessés dimanche, lors d’une attaque de djihadistes présumés dans le nord-ouest du Burkina Faso, près de la frontière du Mali, a annoncé lundi le ministère de la Communication.

Une escorte "d’éléments de l’armée de terre et du Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (Garsi, gendarmerie) est tombée dans une embuscade", dans la région de la Boucle du Mouhoun (nord-ouest), indique un communiqué du ministre de la Communication, Ousséni Tamboura. "Le bilan provisoire fait état de 12 soldats tombés (tués) et 8 blessés. Sept soldats manquent à l’appel".