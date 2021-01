Assassinat de Laurent-Désiré Kabila : 20 ans plus tard, le mystère reste entier

En 2003, une cour militaire condamnera une vingtaine de personnes à mort, dont Eddy Kapend, pour "négligence" dans la protection du président. Leur peine sera finalement commuée en une condamnation à la prison à vie. Mais ce procès expéditif n’a pas répondu à toutes les questions et, vingt ans après les faits, on ignore toujours qui sont les véritables commanditaires de cet assassinat.

Début 2001, les kadogos, ces enfants-soldats qui avaient accompagné Laurent-Désiré Kabila dans sa marche victorieuse sur Kinshasa quatre ans plus tôt, pleuraient la disparition de leur mentor, Anselme Masasu, que le président venait de faire exécuter. Rashidi et ses comparses, qui faisaient partie de ces kadogos, auraient ainsi voulu venger Masasu en assassinant Kabila. C’est la thèse officielle.

A l’époque, la République démocratique du Congo était divisée par une ligne de front qui la séparait d’Est en Ouest. L’Est était occupé par des rébellions soutenues par le Rwanda et l’Ouganda, les deux alliés qui avaient aidé Laurent-Désiré Kabila à renverser le Maréchal Mobutu et qui se sont ensuite retournés contre lui. L’Ouest était dirigé par Kabila et ses nouveaux alliés angolais et zimbabwéens. C’est auprès d’un groupe rebelle pro-rwandais, le RCD-Goma, que Bilal Héritier ira se réfugier au lendemain de l’assassinat de Kabila.

Faut-il pour autant voir la main de Kigali dans la mort du président congolais ? Aucune preuve ne permet de l’affirmer. Mais dans son enquête, Arnaud Zajtman révèle que le soir de l’assassinat, un des responsables de la sécurité du Rwanda aurait déclaré à un diplomate britannique "ce sont nos hommes qui ont fait le coup".

