Algérie : "Si le régime tombe, les islamistes prendront le pouvoir"

En Algérie, le "mardi" rime avec mobilisations des étudiants contre le régime. Ces jeunes manifestent chaque semaine, malgré la répression. Ils réclament une Algérie démocratique. Cela fait plus de 2 ans maintenant qu’ils sont des dizaines de milliers d’Algériens à descendre ainsi dans les rues, inlassablement, deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. Seule la pandémie a durant plusieurs mois empêché cette "révolution pacifique" comme ils la définissent et qu’ils ont baptisée "Hirak". Le régime, lui, répond par la répression, avec de nombreuses arrestations.

Amine, 25 ans, fait partie des tout premiers à avoir osé manifester. Depuis, deux fois par semaine, il descend rejoindre ses compagnons. Son rêve ? La démocratie. "Je n’ai rien connu d’autre que ce régime militaire et je n’avais connu aucun autre président qu’Abdelaziz Bouteflika jusqu’à ce qu’il renonce enfin au pouvoir, confie-t-il. Mais depuis sa démission, rien n’a changé. Le système est resté le même. Nous suffoquons."

Peur des islamistes

Amine manifeste toujours chaque semaine, mais le cœur n’y est plus. A chaque fois, il faut faire face aux forces de l’ordre déployées en nombre : "Il y a un déploiement super important. Même dans les petites rues. Il y a aussi les policiers en civil. Je ne peux pas rester à la maison. Je sors manifester. Mais c’est compliqué…".

Ce qui le fait hésiter ? Non pas le régime qui refuse de céder, mais la crainte de voir ce mouvement populaire dans lequel il met toute son énergie profiter aux islamistes. "Nous sommes de plus en plus nombreux à le craindre."

Amine n’a qu’un rêve : se débarrasser de ce régime "mafieux et militaire", mais il faut se montrer lucide, dit-il : "Si le régime algérien tombe, ce sont les islamistes qui prendront les rênes de l’Algérie. Je refuse de manifester à leurs côtés. Aujourd’hui, les islamistes font profil bas et nous arrosent de discours sur les droits de l’Homme, etc., mais ces gens ne changent pas".