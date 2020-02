Algérie : quel est le bilan de la contestation populaire "Hirak", un an après son début ?

Ce samedi en Algérie est le premier anniversaire du début d’une contestation populaire inédite qui a mené à la démission d’Abdelaziz Bouteflika. Le vendredi 22 février 2019, de nombreux Algériens, qu’on disait alors résignés et dépolitisés, ont envahi soudainement les rues à travers le pays, contre la volonté annoncée du président Bouteflika – quasi-invisible et muet depuis un AVC en 2013 – de briguer un cinquième mandat. Ce vendredi, les Algériens sont descendus en masse lors du 53e vendredi consécutif pour entretenir la flamme du mouvement "Hirak" et pour affirmer que "le peuple veut la chute du régime" et que "le gang des bandits doit partir". La contestation populaire avait en effet remporté une première victoire avec la chute de Bouteflika, mais veut aussi un nouveau système politique et une nouvelle forme de République. Qu’a réellement gagné le mouvement et quel est son avenir ? Réponse avec Ghaliya Djelloul, chercheuse à l’UCLouvain, sociologue et anthropologue, spécialiste de l’Algérie et des rapports de genre dans les pays musulmans.

Quel est le bilan de ce mouvement Hirak, décrit comme un mouvement citoyen ?

C’est difficile de parler de bilan tant les choses sont en train de se réaliser encore. Mais ce qu’on peut dire, c’est que le 22 février 2019 a marqué une rupture sur deux plans : dans l’histoire longue de l’Algérie et sur le temps moyen, puisque c’est la sortie d’un état de torpeur dans lequel la société algérienne était plongée depuis la fin de sa guerre civile ou dite "contre les civils", puis d’une ère de quatre présidences successives de l’ancien président Bouteflika marqué par une corruption généralisée. C’est donc la fin de tout ce cycle et la fin d’un nouveau cycle. C’est un événement historique qui a marqué l’histoire algérienne.

Ensuite, plus concrètement, le fait de sortir, de s’approprier l’espace public a travers les centres-villes urbains, c’est une étape, c’est dire qu’on n’a plus peur d’exister et de revendiquer sa propre voix en tant que société. Et c’est important puisque l’histoire algérienne a récemment été marquée par d’intenses épisodes de violences politiques. La population n’a plus peur et découvre l’expérience de liens de solidarité face à cette violence étatique à laquelle elle avait été habituée jusqu’à présent.

Enfin, tout cela transforme les Algériennes et les Algériens, puisqu’ils se découvrent, ils se découvrent multiples, variés, hétérogènes. Et cela n’a rien à voir avec cette identité homogène et cadenassée qu’on leur avait toujours présentée et imposée. Les barrières tombent et ils font l’expérience d’une citoyenneté collective. Et en se réunissant ils développent une vision du changement pour leur pays. Donc c’est tout cela le bilan du Hirak.

►►► À lire aussi :

Ce qui semble nouveau, c’est qu’ils se retrouvent d’abord dans la rue pour lutter contre le cinquième mandat de Bouteflika, sont malmenés par le pouvoir, puis parviennent à y rester…

Au début, ils n’étaient pas malmenés par l’armée. Tant qu’ils luttaient contre le 5° mandat, l’armée a fait mine de les accompagner qu’elle avait elle-même lâché le camp Bouteflika. Conséquence, aujourd’hui, un certain nombre des personnes de l’entourage de l’ancien président corrompu sont en prison. C’est donc la fin de l’impunité… mais seulement pour un certain clan.

Puis quand le Hirak a commencé à s’attaquer au fond du problème, c’est-à-dire à la nature double du régime algérien – sa façade civile et derrière, son pouvoir militaire - là, l’armée a freiné des quatre fers et a commencé vouloir mettre en place une élection pour restaurer cette façade civile. C’est alors que la répression a été très forte, avec des centaines voire des milliers de détenus, des arrestations arbitraires et des tortures dans certains cas. C’est ce qui a permis de faire aboutir des élections le 12 décembre dernier.