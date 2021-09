À Goma en RDC, la ville reprend des couleurs grâce à ses patineurs à roulettes

Au milieu des camions de charbon de bois, des 4x4 des agences humanitaires et des chukudus, les célèbres scooters en bois de Goma, des silhouettes de couleur en file indienne glissent sur le sol avec une grâce de danseuse étoile. Ce sont des patineurs à roulette. Cinq matins par semaine, des dizaines de jeunes se glissent dans leur tenue de lycra et enfilent des rollers pour s’entraîner.

Parmi eux, Serge Makolo et ses coéquipiers. "Le stress des guerres et des éruptions s’évapore lorsque nous roulons, explique-t-il en Swahili. Le patinage nous fait nous sentir vivants et renaître à nouveau. C’est très important pour la vie des jeunes de la République démocratique du Congo, et surtout pour ceux de l’est", explique le patineur à l’agence Reuters.

Une colère des hommes et de la terre qui peut tout leur faire perdre. C’est ce qu’il s’est passé lors de l''éruption du volcan Nyiragongo en mai dernier. Serge Makolo n’a eu que le temps d’attraper ses patins à roulettes et une poignée de médailles avant que le magma n’engloutisse sa maison dans la banlieue de Goma.

Tout le reste a disparu sous la rivière de roche en fusion, y compris les patins, les cônes et les casques que ce jeune homme de 24 ans utilisait pour entraîner les jeunes patineurs.