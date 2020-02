30 ans après la libération de Mandela: l'apartheid est encore visible en Afrique du Sud

►►► À lire aussi: Afrique du Sud: le jeu du chat et de la souris entre Jacob Zuma et la justice

Mandela commence ses études de droit et n’a plus qu’une obsession : la fin de l’apartheid. Seulement, quand la discrimination et le racisme sont ancrés depuis si longtemps dans les mentalités, l’action non-violente ne suffit plus. Avec son parti ANC (African National Congress), Madiba se mue en chef de guerre et prône la lutte armée, qui s’impose selon lui pour stopper la ségrégation. Ce changement de stratégie effraie le régime, qui l’emprisonne à l’aube de ses 45 ans, faisant ainsi de lui le prisonnier le plus célèbre du monde.

Comme si son destin était déjà tracé. Mandela est né en 1918 en Afrique du Sud, un pays où l’apartheid est la norme et où le racisme est inscrit dans la loi. Il décide très vite qu’il ne s’y soumettra pas. Dans le township de Soweto, les violences du régime colonial rendent le quotidien lourd et inhumain.

Nelson Mandela passe 27 ans en prison, ce qui ne suffit pas à éteindre sa lutte. La contestation gronde dans le pays, l’autorité coloniale se fissure et partout dans le monde, les protestations visant à la libération de Mandela se font entendre. C'est Olivier Tambo, homme fort de l'ANC, qui organise le combat politique et fait converger les solidarités internationales. Le mythe Mandela, en prison, se construit.

Les attentes de la population, à sa libération, sont énormes. Tellement énormes qu'il est difficile pour Mandela de les satisfaire. Personnage radical adouci par l'âge et la prison, l'ancien chef de guerre ne prône plus la lutte armée ni l’éviction radicale des blancs dans le système.

Au terme de son unique mandat, malgré quelques politiques visant à améliorer le quotidien des Noirs sud-africains et la faible diminution des inégalités, les Sud-Africains ont un goût amer. Même si on observe une relative stabilité dans la croissance économique, le taux de chômage chez les jeunes est élevé et l'économie reste dominée par les blancs, voir confisquée.

Les promesses faites par l'ANC n'ont jamais été tenues, le parti étant miné par la corruption et les divorces politiques. Mandela promettait de briser l'économie de l'apartheid et d'en prendre le contrôle. Les compromis ne font pas bon ménage avec les symboles...

La jeunesse reproche à Mandela une trop grande conciliation à l'égard des blancs, l'accusant d'avoir sacrifié leurs intérêts au profit de leurs privilèges.

L’apartheid est malheureusement une réalité encore bien visible en Afrique du Sud et les successeurs de Mandela n’ont pas non plus réussi à rompre avec ce sombre héritage. En janvier 2020, le coefficient Gini, utilisé pour analyser les inégalités de la répartition des richesses au sein d'une population, décrit l'Afrique du Sud comme le pays le plus inégalitaire au monde.

Mandela s’éteint le 5 décembre 2013, sous les yeux émus du monde entier. Il incarne, à lui seul, l’injustice d’une nation toujours prisonnière de son passé.