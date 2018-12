Scandales Facebook à répétition, lesquelles de vos données ont fuité ou été piratées ?

Messages privés : Netflix, Spotify et la Royal Bank of Canada

Facebook s’est défendu en assurant qu’aucune information n’a été partagée sans la permission de l’utilisateur … ce que met en doute le New York Times, qui a eu accès à des centaines de documents internes du groupe et a récolté 50 témoignages d’anciens employés.

Dernier scandale en date : le New York Times, au terme d’une enquête , accuse le géant du web d’avoir partagé des données de ses membres au profit d’autres entreprises du numériques, sans son accord explicite. La justification de ces partenariats ? Permettre de faire fonctionner certains services, bénéficier de plus d’expériences sociales. Toute la question est donc de savoir si ces données ont bien été utilisées pour ces objectifs, ou détournées, voire stockées, pour des utilisations ultérieures.

Des photos disponibles pour 1500 applications

Remontons quelques semaines en arrière, en septembre 2018. Ici pas question d’accords entre géants du web, mais plutôt de faille de sécurité. Dans un communiqué, Facebook a admis que les photos de 6.8 millions d’utilisateurs ont été accessibles entre le 13 et le 25 septembre, pour 1500 applications, alors que les paramètres de confidentialité auraient du les cacher. A l’origine de cette faille, une erreur de code dans l’interface d’accès aux photos pour ces différentes applications.

Numéro de téléphone, emails et géolocalisations piratés

Autre grosse épine dans le pied du géant, cette annonce comme quoi des pirates ont dérobé les clés d’accès de 50 millions de comptes, et effectivement siphonné leurs données pour 29 millions d’entre eux.

Numéro de téléphone et emails

Genre

Langue

Statut marital

Religion

Ville d’origine et actuelle

Date de naissance,

Education, travail

Les dix derniers lieux géolocalisés

Les pages suivies

Les quinze recherches les plus récentes

Si les intentions des pirates n’ont pas été identifiées, les informations récoltées permettent en tout cas d’établir un profil sociologique ou démographique des utilisateurs… Des données très utiles pour des opérations d’hameçonnage.

Carton plein pour Cambridge Analytica

Mais celui qui aura touché le pactole des données personnelles, c’est Cambridge Analytica. Cette entreprise spécialisée dans l’analyse de données pour consultance politique a pu, via une application Facebook " This is your digital life ". Les informations de 87 millions d’utilisateurs ont pu être partagées à tort avec la société, a estimé Facebook. Sachant que Cambridge Analytica est proche de Donald Trump, de nombreux soupçons pèsent sur la manière dont ont été utilisées ces données… dans la victoire du président des Etats-Unis aux élections de novembre 2016.