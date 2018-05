YouTube lance sa propre application musicale

YouTube va prochainement lancer son propre service de streaming musical, indique la filiale de Google. Il se frottera à la concurrence de Spotify, Deezer, Tidal et Apple Music.

YouTube Music démarrera le 22 mai avec des apps pour smartphones et ordinateurs. Si les clips vidéo seront également disponibles, le service sera d'abord axé sur l'écoute. Il proposera également des playlists personnalisées fondées sur l'historique d'écoute et les données de localisation, comme le fait entre autres Spotify.

La plateforme se déclinera en une version gratuite et une version payante, sans publicité entre les morceaux. Dans un premier temps, elle ne sera disponible qu'aux Etats-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Mexique et en Corée du Sud. Rien n'a filtré quant à son éventuelle arrivée en Europe et en Belgique.