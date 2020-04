"You Clap for Me Now" le poème antiraciste qui fait le tour de la toile

Ce clip qui évoque l’actuelle pandémie de Covid-19, présente des résidents britanniques, des immigrants et des personnes d’origine étrangère qui sont soit médecins, chauffeurs livreurs ou enseignants et qui travaillent dur pour lutter contre l’épidémie.

Une façon de lutter contre certains préjugés racistes qui ont toujours la vie dure au Royaume britannique, comme dans de la plupart des pays du monde. Dans ce pays, comme chez nous, les citoyens se rassemblent le soir pour applaudir les personnels de première ligne.

Ils ont lu un poème, écrit par Darren James Smith, intitulé "You Clap for Me Now" (Vous applaudissez pour moi maintenant).

"Ce dont le Royaume-Uni a le plus peur ce sont les étrangers, prenant nos emplois et rendant dangereux le fait de marcher dans les rues". C’est le message d’ouverture de cette vidéo largement partagée sur le coronavirus qui veut prendre au mot le langage raciste souvent dirigé contre les immigrants, les réfugiés.

Pour montrer par l’image que ceux qui ont subi de la discrimination sont maintenant des travailleurs clés, essayant de protéger la société de ce mal invisible.

Le poème dit aussi : "Vous avez gardé pris au piège dans votre maison. Une sale maladie. Votre fière nation est partie. Mais pas moi. Ou moi. Ou moi. Maintenant, tu applaudis pour moi. Vous applaudissez pendant que je travaille".

Le producteur de la vidéo, Sachini Imbuldeniya, a déclaré : "Quand j’ai lu le poème, je savais que le message devait être diffusé aussi largement que possible, nous avons donc décidé de la transformer en une vidéo courte et partageable présentant un mélange d’immigrants de première, deuxième et troisième générations vivant au Royaume-Uni".

Le moins que l’on puisse dire c’est que ce clip a beaucoup fait réagir outre-manche et ce dans des sens très divers. #YouClapForMeNow est même devenu une tendance sur le Twitter britannique.