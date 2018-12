Xuman, le rappeur sénégalais qui veut valoriser le retour des migrants

Il a un style, une voix, un flow. Xuman est bien connu au Sénégal. Makhtar Fall, de son vrai nom, est un maître du rap. Sa verve naturelle l’a très tôt amené à écrire et à rejoindre différents groupes comme les Pee Froiss. Animateur de radio et de télévision, il fait régulièrement le bonheur de ses fans avec des textes engagés sur la vie sociale et politique.

Aujourd’hui, il s’intéresse aux migrants qui rentrent au pays après avoir tenté l’aventure européenne.