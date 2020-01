Windows 7 "disparaîtra" ce mardi 14 janvier : devez-vous absolument passer à Windows 10?

Cet article a été publié une première fois le 25 septembre 2019. Nous le republions en version mise à jour ce 13 janvier, veille de la disparition officielle de Windows 7.

Certains se souviendront de la disparition de Windows XP, qui fut longtemps la version la plus appréciée des utilisateurs de Windows. Le scénario se reproduit avec Windows 7, conservé sur de nombreux PC. Mais le portage de Windows 10 sur les anciennes machines est-il facile, utile, obligatoire et sans danger ? Ah oui… Et c’est gratuit ?

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de passer à Windows 10 arrivé sur le marché il y a près de 5 ans ? Comme pour XP, l’explication se trouve largement dans la mauvaise réputation de son successeur immédiat. Tout comme Vista s’était révélé une catastrophe comme remplaçant de XP, Windows 8 n’a jamais décollé sur les nouvelles machines.

Que signifie l’arrêt du support de Windows 7 ce mardi 14 janvier 2020?

"En abandonnant sa version 7, Microsoft met fin à toutes les mises à jour et autres correctifs de sécurité", résume Patrick Viaene, responsable Windows et Office pour la Belgique.

Ce qui signifie que si des pirates dénichent une nouvelle faille dans le système d’exploitation, Microsoft ne s’y intéressera plus, rendant Windows 7 de plus en plus vulnérable.

Seule alternative, payer Microsoft pour qu’il continue à publier des correctifs sur mesure. Mais cette option, coûteuse, ne concerne que les entreprises qui, par choix, ne veulent pas modifier leur parc informatique et/ou leur plateforme logicielle. Le consommateur, lui, prendrait de risques sérieux.

Une migration qui se fait lentement?

Selon les chiffres de Statcounter, qui analyse -en temps réel-, les parts de marché des différents OS au niveau mondial, à neuf mois de la fin du support de Windows 7, 33,7% des PC en étaient encore équipés. Par comparaison, la proportion n’était que de 19% pour Windows XP à 9 mois de sa mise à la retraite. En décembre 2019, la même source indiquait que 12,77% des machines équipées de Windows en Belgique tournaient sous la version 7 du système d'exploitation.

Selon des chiffres publiés en 2019, Windows 10 est déjà embarqué sur 900 millions de PC dans le monde. Un nombre qui aurait déjà dû être atteint avant la fin 2018 et qui ne sera finalement acquis qu’à la fin du premier trimestre 2020.

Ce qui, selon Patrick Viaene, ne pose aucun problème en Belgique en cas de mise à jour massive de dernière minute. "Microsoft met les mises à jour à disposition dans les différents pays, et sur différents serveurs. Et les ISP (les fournisseurs d’accès d’internet, ndlr) disposent également des copies de fichiers le plus souvent demandés."

Combien de temps dure la mise à jour de Windows 7 vers la version 10?

En principe, "l’upgrade" est relativement rapide. De l’ordre de 15 à 20 minutes pour une machine récente. Et jusqu’à 30 minutes si le PC est très ancien (6 ou 7 ans) ou que la bande passante de la connexion internet affiche un faible débit. On est loin de l’époque des reformatages complets du disque dur. Et l’avantage est que la mise à jour conserve tous les fichiers et applications personnels. Il est toutefois prudent d’effectuer une sauvegarde des fichiers important avant de procéder à la mise à jour. On n’est jamais trop prudent. Petit plus : l’installation débute par le téléchargement du logiciel. Durant cette période, le PC peut continuer à être utilisé jusqu’à l’installation proprement dite.