Whitney Houston, Diana Ross, Dua Lipa, Billie Eillish : les dix concerts qu'on a manqués en 2020

Whitney Houston en hologramme

Whitney Houston, en hologramme, sur la scène de Bozar ! Le concert de la star disparue en 2012 devait se tenir à Bruxelles le 12 mars dernier, soit la veille du Conseil national de sécurité fixant les modalités du premier confinement national. Un deuxième concert devait se tenir le 14 mars à Gand. Les deux shows, qui étaient déjà passés par le Mexique avant une tournée européenne, russe et avant l’Amérique du Nord ont été annulés chez nous.

Tous les classiques de celle qui était surnommée "The voice" (la voix) étaient au programme : "I will always love you", "I wanna dance with somebody", "Step by step", "The greatest love of all"… Une prouesse rendue possible grâce à la technologie holographique. Un spectacle unique en son genre et une technologie qui a déjà permis par le passé de ressusciter Michael Jackson et 2Pac. Mais pas dans le cadre d’un concert intégral.

"Lors d’un concert holographique, tout tourne autour de l’imagination et de la création d’un facteur d’éblouissement dont on se souviendra pendant des années", expliquait à l’époque Pat Houston, ancien manager de Whitney et PDG de The Estate of Whitney E. Houston. "Whitney n’est plus là, mais sa musique vivra toujours en nous." Les images tournées lors des premières dates, en Grande-Bretagne, étaient assez époustouflantes.

Aucune nouvelle date n’a encore été annoncée.