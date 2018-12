"White Christmas", "All I want for Christmas is you": pourquoi ces chansons de Noël ont autant de succès?

C'est une tradition américaine, mais c'est aussi un vrai business dont le succès ne se dément pas d'années en années. "Christmas Memories" de Franck Sinatra, "I'll be home for Christmas" de Bing Crosby, "Little Christmas Tree des Jackson Five", "All I want for Christmas is You" de Mariah Carey. Dès les premiers jours de décembre, les chansons de Noël reviennent sur les antennes des radios et dans les haut-parleurs des supermarchés. Celle qui a vraiment lancé la tradition, c'est le White Christmas chanté par Bing Crosby, en 1942. Le single a été vendu à 50 millions d'exemplaires. La mélodie vous évoque des images des paysages enneigés, des sapins, le traîneau du père Noël... Et pourtant le thème a été composé en plein été caniculaire. Le compositeur, c'est Irving Berlin, un musicien que rien ne prédisposait à ça. D'abord, parce qu'il était juif, ensuite, parce que son fils est mort le jour de Noël.

Mais pour l'essayiste Steven Jezo-Vannier, auteur du livre "Jingle Bells, l'improbable histoire des chansons de Noël", cela n'a pas desservi la chanson. Au contraire. "Finalement, son ressenti à l'égard de cette fête, à la fois teinté de distance, de nostalgie, de souffrance convient parfaitement à l'humeur de Noël, surtout de ce Noël pendant la Seconde Guerre mondiale. (La chanson) va trouver un écho retentissant dans la culture américaine", analyse-t-il. La force évocatrice du grelot White Christmas a été repris par de nombreux artistes... avec ou sans clochettes. Car ce petit artifice est aussi l'ingrédient magique d'une chanson de Noël réussie. "Un musicologue s'est rendu compte que dans la moitié des chansons de Noël, intervenaient à un moment ou à un autre un simple grelot, poursuit Steven Jezo-Vannier. La vraie force de la chanson de Noël s'est d'être la plus évocatrice possible. Et donc le grelot, c'est le traîneau du Père Noël." Ces grelots, certains chanteurs et autre arrangeurs en usent et abusent. C'est le cas de Maria Carey dans "All I want for Christmas is You". Ce tube sorti en 1994 reste, à ce jour, la chanson de Noël la plus vendue par une chanteuse. Les statistiques de Google le prouvent : l'intérêt pour la chanson augmente dès la fin du mois de novembre pour atteindre un pic aux alentours de Noël.

Dès les premières mesures, on retrouve un rythme emprunté à "Baby Please Come Home" chanté par Darlene Love en 1963. Le tube de Mariah Carey en reprend la structure, mais avec une accélération et davantage de percussions. C'est ce que relève Adam Ragusea, professeur de journalisme à la Mercer University (Georgie, Etats-Unis), dans une vidéo publiée par la chaîne YouTube "Vox" en 2016. Autre similitude, qui rappelle encore "White Christmas" : un subtil mélange d'accords parfaits et d'accords diminués qui relancent régulièrement la chanson. Pour en savoir plus, regardez la vidéo ci-dessous. La chanson de Noël la plus diffusée en Belgique Signalons enfin que "All I Want for Christmas Is You" a été la chanson de Noël la plus diffusée sur les ondes l'an dernier en Belgique, selon les chiffres de la société des droits d'auteur Sabam. Elle détrône ainsi "Last Christmas" du duo composé de George Michael et Andrew Ridgeley (Wham!). La médaille de bronze revient à l'association caritative britannique Band Aid, et son titre "Do They Know It's Christmas? ". Pour établir ce classement, la Sabam s'est basée sur les droits d'auteurs qu'elle a payés pour l'année 2017. Le premier titre francophone, "La Fille du Père Noël" de Jacques Dutronc se situe à la 13e place. Le top 15 comprend notamment Paul McCartney, Coldplay, Queen, Bryan Adams et Nat King Cole.