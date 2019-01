Whatsapp va devenir payant? Un canular recyclé qui ressort encore des placards

Plus

C'est une vieille rumeur qui existe déjà depuis plusieurs années et qui concerne le service de messagerie WhatsApp. Et pourtant, malgré les nombreux démentis, certains utilisateurs y croient et partagent encore l'information. Ce n'est pourtant qu'un très vieux canular recyclé qui revient sur le devant de la scène chaque année. 2019 n'y échappe pas.

Comment s'en assurer? Tout d'abord, l'application a dû démentir l'information plusieurs fois et il suffit d'aller sur le site officiel de WhatsApp pour le découvrir. Dans la section "blog", on peut découvrir une publication de 2012, dans laquelle l'application prévient ses utilisateurs d'un canular et reprend presque mot pour mot le message ci-dessus.

Et comme vous pouvez le constater, une mise à jour a été faite et reprend un autre canular de ce genre auquel il faut prêter attention. En plus de cela, l'application met bien en évidence cette gratuité sur la page principale de son site.

Et lorsque l'on fait une recherche sur internet concernant la fin de cette gratuité, on ne tombe que sur des démentis ou des questions d'utilisateurs inquiets sur des forums. En bref, pas de quoi s'alarmer, WhatsApp est et restera gratuit. Vous pouvez repérer ces canulars facilement grâce au site HoaxBuster par exemple, qui fait la chasse à la rumeur et permet de lutter contre les Fake News en recoupant les données. De quoi vérifier des informations avant de les publier ou de les partager.