WhatsApp ne fonctionne plus sur une quinzaine de modèles Nokia

La célèbre application de messagerie Whatsapp, détenue par Facebook, ne sera désormais plus disponible les GSM Nokia de la Série 40. Lancée en 1999, cette série comporte une une quinzaine de modèles. En 2012, l'entreprise avait annoncé que 1.5 milliards d'appareil de cette série avaient été vendus. On peut donc raisonnablement supposer que plusieurs millions d'entre eux sont encore en service.

Les différents modèles de GSM sont les suivants :

Nokia 206

Nokia 208

Nokia 301

Nokia 515

Nokia Asha 201

Nokia Asha 205 Chat Edition

Nokia Asha 210

Nokia Asha 230

Nokia Asha 300, Nokia Asha 302, Nokia Asha 303, Nokia Asha 305, Nokia Asha 306

Nokia Asha 308 à Asha 311

Nokia Asha 500 à Asha 503

Nokia C3-00 et Nokia C3-01

Nokia S40

Nokia X2-00 et Nokia X2-01

Nokia X3-02 et Nokia X3-02.5

Dans un communiqué sur son site internet, WhatsApp déclare que ça a été "une décision dure à prendre". "Bien que ces appareils mobiles ont eu une part importante dans notre histoire, ils n'offrent plus le type de capacités dont nous avons besoin pour étendre les futures fonctionnalités de notre application."

Les prochains sur la liste sont les téléphones Android versions 2.3.7 et antérieures, et les iPhone iOS7 et antérieur, en février 2020.