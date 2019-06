WhatsApp inutilisable sous le système d'exploitation Windows Phone dès 2020

"Vous ne serez plus en mesure d’utiliser WhatsApp sur les systèmes d’exploitation Windows Phone après le 31 décembre 2019, et WhatsApp devrait ne plus être disponible dans le Microsoft Store après le 1er juillet 2019."

Voici ce que l’on peut lire dans les Q & A sur le site de support de l’application de messagerie. WhatsApp abandonne donc bien la prise en charge des téléphones Windows, puisque l’application risque déjà de disparaître du Microsoft Store dès le mois prochain et sera complètement inutilisable à partir de 2020.

WhatsApp précise aussi "qu’étant donné que nous ne développons plus activement pour ces systèmes d’exploitation, certaines fonctionnalités pourraient cesser de fonctionner à tout moment". En bref, si vous voulez utiliser l’application jusqu’à la fin, téléchargez là d’ici le 1er juillet, mais il se pourrait tout de même que certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas correctement.

De bien mauvaises nouvelles qui appuient encore plus la défaite de Windows face à Android. Les smartphones de Microsoft ne recevront d’ailleurs plus de mise à jour de sécurité à partir du 10 décembre 2019.

Notez tout de même que ce ne sont pas seulement les utilisateurs Windows Phone qui seront touchés, puisque WhatsApp cessera également de fonctionner après le 1er février 2020 sur Android versions 2.3.7 et antérieures ainsi que iOS 7 et antérieures.