Werchter Boutique: le funk de Bruno Mars a mis l'ambiance devant 55.000 spectateurs

Bruno Mars a mis l'ambiance à Werchter samedi soir avec ses rythmes funk pour clôturer le festival Werchter Boutique, qui en est à sa 7é édition. 55.000 personnes ont participé à l'évènement qui entame la saison des festivals.

Bruno Mars, portant un t-shirt rouge de l'équipe de basket Chicago Bulls, une casquette et un short, a fait danser Werchter avec ses hits comme '24K Magic', 'Treasure', 'Marry you', 'That's what I like'. Des numéros plus calmes ont aussi été parsemés dans le set, comme 'When I was your man'.

Le chanteur a été précédé sur la scène par les artistes Lil'Kleine, DJ Rashida, Tom Odell, Jessie J, Years & Years et les Belges Oscar and the Wolf.