"Welcome to Sodom" remporte l'Objectif d'Or au festival du documentaire Millenium

L'Objectif d'Or, grand prix du festival international du festival du film documentaire Millenium, a été attribué aux réalisateurs allemands Florian Weigensamer et Christian Krönes pour leur film "Welcome to Sodom", tourné dans la plus grande décharge électronique du monde au Ghana, indiquent les organisateurs vendredi soir.

Le film dépeint les conditions de travail au quotidien de 6.000 femmes, hommes et enfants dans cet environnement toxique. Il "reflète l'issue tragique de notre consumérisme et il adresse des questions universelles en termes de pollution, de consommation, de migration et de travail des enfants", a souligné le jury du festival.

Le documentaire "Dark Eden" de Michael Beamish et Jasmin Herold, qui plonge les spectateurs au cœur de la troisième plus grande réserve de pétrole au monde, au Canada, remporte quant à lui l'Objectif d'argent, qui récompense le Meilleur film sur le développement durable. Le jury a également remis l'Objectif bronze (Meilleur film pour des droits de l'homme) au film "A Thousand Girls Like Me", de Sahra Mani. Ce dernier a aussi été récompensé par le Prix du public.

Enfin le Prix du meilleur film dans la compétition Cinéma belge a été attribué par le jury de l'Union de la critique à "Vacancy", d'Alexandra Kandy Longuet. La réalisatrice y parle du parcours des laissés-pour-compte de la société américaine. "Alexandra Kandy Longuet leur donne une voix. Avec humanité, pudeur, ils se confient à sa caméra", salue l'Union de la critique.

La 11e édition du festival avait pour fil rouge les conséquences de la consommation sur l'environnement. Une septantaine de documentaires issus du monde entier y étaient présentés.