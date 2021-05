Week-end Première/BD - Pico Bogue – Etymologie et humour!

Pico Bogue occupe, dans l‘univers de la bande dessinée pour toutes et tous, une place de choix, méritée… Il s’agit vraiment d’une série qui fait du bien, intelligente, souriante !

pico bogue - © dargaud Personnage de papier imaginé par Dominique Roques et dessiné par son fils Alexis Dormal, Pico Bogue est un petit garçon réjouissant, à tous les niveaux ! Je me souviens avoir chroniqué, ici, à la rtbf, son premier album, et avoir essuyé quelques remarques acerbes… Je trouvais dans le dessin d’Alexis Dormal une filiation évidente mais assumée avec Sempé, et je trouvais dans le scénario de Dominique Roques une filiation tout aussi assumée et évidente avec Mafalda, de Quino, et avec les Peanuts. Le temps m’a très vite donné raison… Pico Bogue en est à son à son douzième album, sa petite sœur Ana Ana enchante la petite enfance, et voici que vient de paraître le volume trois de " l’étymologie avec Pico Bogue " !

pico bogue - © dargaud Pico Bogue, c’est un gamin d’une dizaine d’années. Il a des parents, une institutrice, des amis dont Charlie, il a une petite sœur, Ana, et, surtout, il adore les mots ! Cette bande dessinée, construite à partir de gags de quelques pages maximum, nous montre le quotidien de Pico… Ses relations familiales, ses amitiés, aussi.

pico bogue - © dargaud Pico est dans le monde, c’est la vie de tous les jours qui nous est montrée, mais c’est au travers de son regard de gosse philosophe, comme l’étaient les Peanuts de Schulz, comme l’était Mafalda de Quino, je persiste et signe… Dans son dernier album, Inséparables, c’est l’amitié qui est mise à l’honneur. L’amitié, et l’amour qui unit, envers et contre tout, Pico à ses parents, à sa sœur aussi… Parce que, de livre en livre, Ana et Charlie, la frangine et le copain, prennent de plus en plus de place.

pico bogue - © dargaud C’est de la bd pour toutes et tous, de la bd à ne pas rater… Tendre, humoristique, intelligente, vive, elle nous montre à voir ce qu’est le monde qui est le nôtre. On parle donc de thèmes " normaux ", quotidiens, du jardin, de la vie à l’école, des gestes de chaque jour dans le cadre familial. Mais aussi des réflexions d’un gamin face à un univers qui manque d’humanité bien souvent…

pico bogue - © dargaud Et toujours, toujours, avec le sourire… Avec des éclats de rire aussi !!! A ce sujet, je dois dire tout le plaisir qu’il y a à découvrir Ana et son amie éclater de rire, de tout le visage, de tout le corps… Parce que le dessin, les aquarelles, les traits esquissés mais terriblement parlants, le texte peaufiné et simple, tout cela participe à l’intelligence de cette série, de ce personnage ! Et Pico Bogue adore les mots… Et c’est pour cela que Dominique Roques et Alexis Dormal en sont à leur troisième volume consacré uniquement à l’étymologie. Comme le dit l’amie d’Ana, " en fait, on emploie les mot sans les connaître "… Savez-vous, par exemple, que les mots intelligence et choix ont la même origine étymologique indo-européenne? Que ceux qui en imposent peuvent être des imposteurs, ces deux mots ayant la même origine latine ?

Dans ce volume, des dizaines de mots sont ainsi mis en scène, expliqués… Mais toujours avec humour ! Ce n’est pas un cours scolaire, c’est de la bd dans laquelle le lecteur est invité à se balader, sans ordre précis, de mot en mot, selon ses envies… C’est un livre à visiter, amusant, instructif sans jamais être ennuyeux. Visiter, d’ailleurs, ne signifie-t-il pas voir souvent ?... Jacques Schraûwen Pico Bogue 12 : Inséparables – L’Etymologie avec Pico Bogue, volume 3 – Ana Ana pour les plus petits (dessin : Alexis Dormal – scénario : Dominique Roques – éditeur : Dargaud)